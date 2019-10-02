Son Dakika Haberleri: 'Cezalandırın beni' dedi 50 yıl yedi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

'Cezalandırın beni' dedi 50 yıl yedi

1 saat önce

Kayseri'de ıssız bir yere çağırdıkları iki kişiye karşı, 'Hürriyeti yoksun kılma, yağma ve silahlı cinsel saldırı' suçundan yargılanan 5 sanığa mahkeme heyeti toplamda 250 yıl hapis cezası verdi.

'Cezalandırın beni' dedi 50 yıl yedi, System.String[]

Kayseri'de ıssız bir yere çağırdıkları iki kişiye karşı, 'Hürriyeti yoksun kılma, yağma ve silahlı cinsel saldırı' suçundan yargılanan 5 sanığa mahkeme heyeti toplamda 250 yıl hapis cezası verdi.


Kayseri'de 2018 yılı içinde meydana gelen olayda T.T., nişanlısı ile aralarının bozuk olduğunu söyleyerek arkadaşı Ö.Y.'den yardım istedi. Ö.Y. de dayısının oğlu O.K.'nın tanıdığı F.Ç. ile T.T.'yi görüştürdü. F.Ç., dargın olan T.T. ve nişanlısının arasını düzeltebileceğini ancak kızın ailesiyle görüşmeden önce biraz masraf yapması gerektiğini söyleyerek para istedi. Nişanlısı ile barışma umuduyla T.T. cep telefonunu satarak 3 bin 500 TL parayı F.Ç.'ye vermesi için arkadaşı Ö.Y.'ye teslim etti. Ö.Y. aldığı 3 bin 500 TL'.yi F.Ç.'ye vermeden kendi ihtiyaçları için kullandı.


Kendisine verilecek olan paranın Ö.Y. tarafından harcandığını öğrenen F.Ç., T.T. ve Ö.Y.'yi Kocasinan ilçesine bağlı Buğdaylı ve Elagöz Mahallesi arasında ıssız bir eve çağırdı ve burada M.K., S.G., O.K. ve M.M. ile birlikte 'Hürriyeti yoksun kılma, yağma ve silahlı cinsel saldırı' suçunu işledi.


Kendilerine eziyet eden 5 kişinin elinden kurtulan T.T. ve Ö.Y., polise giderek suç duyurusunda bulundu ve zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanıklar F.Ç., M.K., S.G., O.K. ve M.M. ve avukatları hazır bulundu.


Tutuklu sanık F.Ç. mahkemede "Olayı ben tasarladım, ben planladım, cebir ve tehdit kullandım. Ama herhangi bir para falan almadım. Hakim bey cezalandırılmak istiyorum. Arkadaşlarımın hiç alakası yok, ben yaptım, onların tahliye olmasını istiyorum, cezalandırın beni" dedi.


Diğer tutuklu sanıklar ise olayla hiçbir alakaları olmadığını, mağdur olduklarını söyleyerek beraat ve tahliyelerini istedi.


Tüm sanıklara ceza yağdı


Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanıklar F.Ç., M.K., S.G., O.K. ve M.M.'ye mağdur Ö.Y.'ye yönelik 'yağma' suçundan ayrı ayrı 11 yıl 8 ay hapis, T.T.'ye yönelik 'yağmaya teşebbüs' suçundan ayrı ayrı 8 yıl 9 ay hapis, mağdurları 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan ayrı ayrı 7 yıl 10 ay hapis, mağdur Ö.Y.'ye yönelik 'silahlı cinsel saldırı' suçundan ayrı ayrı 6 yıl 3 ay hapis, T.T.'ye yönelik 'silahlı cinsel saldırı' suçundan ayrı ayrı 6 yıl 3 ay hapis, Ö.Y.'ye yönelik 'özel hayatın gizliliğini ihlal etme' suçundan ayrı ayrı 4 yıl 2 ay hapis, Ö.Y.'ye yönelik 'özel hayatın gizliliğini ihlal etme' suçundan ayrı ayrı 3 yıl 1 ay hapis ve mağdurlara 'şantaj' suçundan ayrı ayrı 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi. Mahkeme böylece 5 sanığa ayrı ayrı 50 yıl 1 ay hapis cezası ile tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. - KAYSERİ

Kayseri, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 02:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Adalet Bakanı Twitter'dan duyurdu! Avukatlık hizmetinde KDV, yüzde 18'den 8'e düşürüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, kamu alacakları için gecikme zammı oranı yüzde 2 oldu Adnan Oktar'dan kadın sanıklara: Bütün kadınlara aşığım. Ancak bu Allah aşkı İstanbul'da tepki çeken fotoğraftaki tabanca oyuncak çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2019 16:44:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 'Cezalandırın beni' dedi 50 yıl yedi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]