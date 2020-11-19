Cezalar da caydırmadı, çareyi pipette buldu - Son Dakika

Cezalar da caydırmadı, çareyi pipette buldu

Elinde içkiyle motosiklet kullanan sürücü, alkol için ceketinin içine pipetli aparat kurdu

ANTALYA - Antalya'da son bir ay içinde iki kez elinde içki dolu bardak ve bira kutusuyla motosiklet kullanırken yakalanan ve toplamda 5210 TL para cezası uygulanan adam, şimdi de minibüste ceketine kurduğu aparatla görüntülendi. Abdulrıza I., ceketinin içine sakladığı içeceği pipetle içerken yanındaki arkadaşı ise o anları kayda alarak, "Abimiz artık işi çözmüş kimse ne içtiğini bilemeyecek" dedi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde geçtiğimiz günlerde motosiklet sürücüsü Abdulrıza I., seyir halindeyken elinde içki dolu bardakla son sürat motosiklet sürmüş, kendisini cep telefonuyla görüntüleyen vatandaşa da 'şerefe' hareketi yapmıştı. Sürücünün hareketi ve tehlikeli yolculuk sosyal medyada yer almıştı. Görüntünün sosyal medyada paylaşılması sonrası sürücü Abdulrıza I.'ya 2 bin 605 TL para cezası kesilmişti. Abdulrıza I., iki hafta öncede kasksız ve maskesiz şekilde elinde bira kutusuyla vatandaşların cep telefonu kamerasına yakalandı. Gülerek gözlerden kaybolan Abdulrıza I. polis tarafından yine yakalandı ve 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak', 'ehliyetsiz araç kullanmak ve 'kask takmamak' suçlarından toplam 2 bin 605 TL para cezası uygulandı. Bira kutusuyla tek elle motosiklet kullanan Abdulrıza I., kendisini görüntüleyen ve "Dayı poz ver poz" diyenlere "Bıktım valla aaa" diyerek gözlerden kayboldu.

Abdulrıza I., bu kez de minibüsteki görüntüleriyle sosyal medyada yer aldı. Ceketinin içine sakladığı içeceği pipetle içen Abdulrıza I., yanındaki arkadaşları tarafından görüntüledi. Görüntüleri çeken kişi, "Abimiz artık işi çözmüş kimse ne içtiğini bilemeyecek" dedi.