Son Dakika Haberleri: Cezalar Direncimizi Kırıyor"

Cezalar Direncimizi Kırıyor"

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'un başkanı Mehmet Yüksel, "Zaten çok az dirence sahip bir takımız, cezalar da bunu tamamen kırıyor.

Cezalar Direncimizi Kırıyor
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'un başkanı Mehmet Yüksel, "Zaten çok az dirence sahip bir takımız, cezalar da bunu tamamen kırıyor." dedi.

Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün farklı yenildikleri Altınordu maçına 3 eksik oyuncuyla çıktıklarını söyledi.

Hafta başında sahalarında oynadıkları Hatayspor maçında 3 oyuncularının hatalı kararlar nedeniyle kırmızı kart gördüğünü savunan Yüksel, "Bunun sonucunda Altınordu gibi bir takım karşısına eksik çıkıyorsunuz. Üçü de bizim için önemli oyuncu. Zaten çok az dirence sahip bir takımız, cezalar da bunu tamamen kırıyor. Umarım maçlara eşit çıkmamız sağlanır ve adaletli kararlar verilir. Altınordu'yu tebrik ediyorum." diye konuştu.

Yüksel, "Bizim amacımız ülke futboluna genç kazandırmak. Her iki kulüp de bunu yapıyor. Sahada oynayan bütün oyuncular Türk'tü. Umarım bu takımlar yok edilmez. Çünkü hepsi birer birer yok oluyor. Bizim de dayanacak gücümüz kalmadı." değerlendirmesinde bulundu.

Ligi, başladıkları gibi bu genç oyuncularla bitirmek zorunda kaldıklarını ifade eden Yüksel, umutlarını yitirmediklerini ve sonuna kadar savaşacaklarını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 06:47 Kaynak: AA

Spor
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