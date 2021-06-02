CEZALARI KESİNLEŞEN 4 KATİL BİR GASPÇI YAKALANDI - Son Dakika

CEZALARI KESİNLEŞEN 4 KATİL BİR GASPÇI YAKALANDI

ASAYİŞ Şube Müdürlüğü tarafından haklarında kesinleşmiş hapis cezası kesinleşen ve firari durumda olan şahısları yakalamak için 1 Haziran tarihinde operasyon yapıldı.

ASAYİŞ Şube Müdürlüğü tarafından haklarında kesinleşmiş hapis cezası kesinleşen ve firari durumda olan şahısları yakalamak için  1 Haziran tarihinde operasyon yapıldı. Daha önceden tespit edilen adreslere yapılan baskınlarda haklarında adam öldürmek ve gasp suçlarında  10 yıl ile 20 yıl arasında değişen hapis cezaları bulunan 5 şüpheli gözaltına alındı.

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından 1 Haziran tarihinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişileri yakalamak için operasyon yapıldı. Operasyonda hakkında kasten adam öldürmek ve gasp suçundan aranan 5 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler İlçe Emniyet Müdürlüklerinde işlemleri tamamlandıktan sonra cezaevine gönderildi.

Operasyonda yakalanan kişiler ve kesinleşen cezaları

Cuma S.; Kasten Öldürme suçundan Müebbet hapis ve 13 Yıl,

Sezgin S.; Kasten Öldürme suçundan 20 Yıl,

Esin Ş.Ç.; Kasten öldürme suçundan 15 yıl,

Tanju T.; Kasten Öldürme suçundan 10 Yıl 10 ay

Bilal G., Nitelikli Yağma Suçundan 11 yıl 7 Ay,

Görüntü dökümü:

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-Yakalanan şüphelilerin polis merkezine götürülmeleri


Asayiş Şube Müdürlüğü, Haziran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2021 11:42 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel CEZALARI KESİNLEŞEN 4 KATİL BİR GASPÇI YAKALANDI - Son Dakika
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