CEZALARI KESİNLEŞEN 4 KATİL BİR GASPÇI YAKALANDI - Son Dakika

Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından 1 Haziran tarihinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişileri yakalamak için operasyon yapıldı. Operasyonda hakkında kasten adam öldürmek ve gasp suçundan aranan 5 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler İlçe Emniyet Müdürlüklerinde işlemleri tamamlandıktan sonra cezaevine gönderildi.
Operasyonda yakalanan kişiler ve kesinleşen cezaları
Cuma S.; Kasten Öldürme suçundan Müebbet hapis ve 13 Yıl,Sezgin S.; Kasten Öldürme suçundan 20 Yıl,Esin Ş.Ç.; Kasten öldürme suçundan 15 yıl,Tanju T.; Kasten Öldürme suçundan 10 Yıl 10 ayBilal G., Nitelikli Yağma Suçundan 11 yıl 7 Ay,
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-Yakalanan şüphelilerin polis merkezine götürülmeleri