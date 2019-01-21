Cezaları "Okulları Güzelleştirmek" Oldu

Denetimli serbestlik müdürlükleri tarafından takip edilen ve kamu kurumlarında ücretsiz çalışma cezası bulunan yükümlüler, yarıyıl tatilinde okul binalarını ikinci döneme hazırlıyor.

Denetimli serbestlik müdürlükleri tarafından takip edilen ve kamu kurumlarında ücretsiz çalışma cezası bulunan yükümlüler, yarıyıl tatilinde okul binalarını ikinci döneme hazırlıyor.



Eğitim öğretim yılının ilk yarısının sona ermesiyle öğrenciler tatilin keyfini çıkarırken okul binalarında da ikinci dönem için bakım, onarım ve temizlik işleri yürütülüyor.



Okullardaki bu işlerin yapılmasında yükümlüler de görev alıyor. Mahkemece para cezası verilmiş ancak bunu ödeyememiş, hapis cezasının bitmesine 1- 2 yıl kalmış ya da mahkemece hakkında çalışma cezası verilmiş kişiler, sömestir tatili boyunca okul binalarında görevlendirilecek. Böylece onlar cezalarını ödeyecek, okullar da öğrenciler için daha da güzelleştirilecek.



-İzmir'de 40 okul belirlendi



İzmir Denetimli Serbestlik Müdürü Murat Kalkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 29 bin yükümlünün denetim ve takibini yaptıklarını, bu yükümlülere psikososyal destek verilmesi, iyileştirme faaliyetleri düzenlenmesi, elektronik kelepçe ile takiplerinin sağlanması, bağımlıların tedavileri gibi çalışmalar yürüttüklerini söyledi.



Kamu kurumlarında ücretsiz çalışma yükümlülüğü olan 850 yükümlüden 300'ünü sömestir tatilinde kentte bakım, onarım ihtiyacı bulunan okullarda görevlendirdiklerini anlatan Kalkan, binlerce öğrenci tarafından kullanılan okul binalarının onarım ve bakıma ihtiyaç duyabildiğini ifade etti.



Kalkan, yükümlülerin yarıyıl tatili boyunca boya, çatı tadilatı, bahçedeki bitkilerin budanması, yabancı otların temizlenmesi, kapı ve pencere ayarlarının yapılması, su tesisatının kontrol edilmesi, okulun temizlenmesi gibi işleri yapacağını dile getirerek, şöyle devam etti:



"Biz yükümlüleri seçerken okulda ihtiyaçları karşılayacak işleri anlayanları tercih ediyoruz. Yükümlüler de bu okulların ihtiyaçlarını görüyor. Buca'daki Kıbrıs Şehidi Yüzbaşı Cengiz Topel Ortaokulunun binası da yaklaşık 50 yıllık. İhtiyaçları var. Okulun dış cephe ve korkuluk boyaması ve yer çizgilerin belirlenmesi, çevre düzenlemesi işlerini yaz döneminde yine biz gerçekleştirdik. İzmir'deki 40 okulumuzda bu faaliyeti yapacağız ve okulları tertemiz bir şekilde ikinci yarıya hazırlamış olacağız. Arkadaşlarımız gitti gördü, bu okulların tespitlerini yaptı. Kamu hizmet cezalarında birçok amaç var. Birisi suç işleyen kişinin topluma verdiği zararı yine beden gücüyle kamuya kazandırması. İkinci yarar da iş gücü piyasasına kazandırıyoruz, çalışma alışkanlığı kazandırıyoruz."



Buca Kaymakamı Fecri Fikret Çelik ile İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ömer Doğruöz, Buca'daki okulda yürütülen çalışmaları inceledi.

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