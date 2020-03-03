Cezalarını belediye hizmetinde çekiyorlar - Son Dakika
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Cezalarını belediye hizmetinde çekiyorlar

6 saat önce

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında yükümlüler belediyeye bağlı hizmet alanlarında ücretsiz çalışıyorlar.

Cezalarını belediye hizmetinde çekiyorlar, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında yükümlüler belediyeye bağlı hizmet alanlarında ücretsiz çalışıyorlar.


Belirli bir suçun karşılığında mahkemelerce haklarında kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalışma yükümlülüğüne dair karar verilen kişiler Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında kamunun kullanımına açık olan yerlerde çalışarak belediye hizmetlerine destek oluyor. Sebze Meyve Hali, Kırtık Mezarlığı, Şehirlerarası Otobüs Terminali, Hayvan Barınağı ve Parkların temizlik işlerinde Büyükşehir Belediyesinin ekiplerine destek olan yükümlüler böylece hem cezalarını çekiyor hem de kamu yararına faaliyette bulunarak ülke ekonomisine katkı sağlıyorlar. Adalet sistemimizde 10 yıla yakın süredir uygulanan denetimli serbestlik sisteminin getirdiği yenilikçi yöntemlerden olan kamu yararına ücretsiz çalışma yükümlülüğü alternatif bir ceza infaz sistemi olarak yükümlülerin iş ve çalışma disiplini kazanmalarına yardımcı olmasının yanı sıra kamu kurumlarına sağladığı iş gücü desteği ile de ekonomik katkı sunuyor. Psikososyal destek verilerek meslek edindirme faaliyetlerine dahil edilen yükümlüler denetimli serbestlik sistemi ile topluma kazandırılıyor. - MANİSA

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 11:04 Kaynak: İHA
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