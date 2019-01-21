Cezalarını Okul Temizleyerek Çekiyorlar

Cezalarını okul temizleyerek çekiyorlar Adalet Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortaklaşa düzenledikleri proje kapsamında Denetimde Serbestlik sistemindeki yükümlüler okulların temizlik ve onarımlarına başladılarSİVAS - Adalet Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortaklaşa...

Cezalarını okul temizleyerek çekiyorlar

Adalet Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortaklaşa düzenledikleri proje kapsamında Denetimde Serbestlik sistemindeki yükümlüler okulların temizlik ve onarımlarına başladılar



SİVAS - Adalet Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortaklaşa düzenledikleri proje kapsamında Denetimde Serbestlik sistemindeki yükümlüler okulların temizlik ve onarımlarına başladılar.

Kamu hizmeti cezasında farkındalık oluşturmak amacıyla ülke geleninde düzenlenen uygulamada, Denetimde Serbestlik sistemi içerisinde bulunan yükümlüler Kamu Hizmeti cezalarını bugün Abulvahabi Gazi İlköğretim okulu ve diğer 7 okulda 140 yükümlü ile çekmeye başladılar.

Sivas Valisi Salih Ayhan ve Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal uygulamayı yerinde takip etti. İrcal burada yaptığı açıklamada, "Kamu hizmeti cezası; maliyet en az, katma değeri en yüksek ve yerine getiriliş şekli ile en şeffaf cezadır. Kamu hizmeti cezalarının okullarda yerine getirilmesi, çocukların okullarda bulunmadığı zaman dilimlerinde gerçekleştirilmektedir. Hükümlülere kanun değeri ücret ödenmediği gibi devletimiz harici her hangi bir maliyet ile de karşı karşıya kalmamaktadır. Hükümlüler bir yandan cezalarını infaz ederken diğer yandan da ürettikleri hizmetle topluma ve mağdura verdikleri zararı telafi etme imkanı bulmaktadırlar. Belirlenen çalışma sürelerini sorunsuz yerine getiren hükümlüler bu sayede toplumla olan bağlarını koparmadıkları için olağan yaşamlarını koruyabilmekte ve yeniden topluma kazandırılma maliyetleri de minimum düzeyde kalmaktadır."dedi.

Sivas Valisi Salih Ayhan ise yaptığı açıklamada, "Herhalde Adalet Bakanlığımız ve Milli Eğitim Bakanlığımızın yaptığı en anlamlı protokollerden birisi. Çünkü milli eğitim sadece Milli Eğitim Bakanlığının yürüteceği bir iş değildir. Tüm bakanlıkların Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliği içerisinde yürütmesi çok anlamlı. ben teşekkür ediyorum. Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığımıza ve sahada uygulamayı yapacak ekiplerimize. " dedi.

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