Cezalı olan Ozan Tufan bakın nerede görüntülendi

Bir süre alışveriş merkezinde turlayan Fenerbahçe'nin genç kaptanı maç saatinin yaklaşmasıyla birlikte alışveriş merkezinden ayrıldı.& ;

Erkek arkadaşları ile alışveriş merkezine gelerek dünyaca ünlü mağazaları gezen sarı lacivertli futbolcu Markalar Sokağı'nda bulunan Rolex mağazasından çıktığı sırada gazeteciler tarafından görüntülendi.

Fenerbahçe 'nin geçtiğimiz hafta oynadığı Ankaragücü maçında sarı kart görerek Sivasspor maçında cezalı duruma düşen Tufan, takımı Sivas deplasmanında olduğu gün alışveriş turuna çıkarak stres attı.

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