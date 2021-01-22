Cezalı olan Ozan Tufan bakın nerede görüntülendi
22.01.2021 11:46
Fenerbahçe'nin genç kaptanı Ozan Tufan, önceki gün İstinyePark'da objektiflere yansıdı. Cezalı olduğu için takımını Sivas deplasmanın yalnız bırakan Tufan'ın alışveriş yaparak stres attığı öğrenildi
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz hafta oynadığı Ankaragücü maçında sarı kart görerek Sivasspor maçında cezalı duruma düşen Tufan, takımı Sivas deplasmanında olduğu gün alışveriş turuna çıkarak stres attı.
Erkek arkadaşları ile alışveriş merkezine gelerek dünyaca ünlü mağazaları gezen sarı lacivertli futbolcu Markalar Sokağı'nda bulunan Rolex mağazasından çıktığı sırada gazeteciler tarafından görüntülendi.
Bir süre alışveriş merkezinde turlayan Fenerbahçe'nin genç kaptanı maç saatinin yaklaşmasıyla birlikte alışveriş merkezinden ayrıldı.& ;
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