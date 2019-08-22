Son Dakika Haberleri: Cezası biten Tamer Tuna, Beşiktaş maçında takımın başında!
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Cezası biten Tamer Tuna, Beşiktaş maçında takımın başında!

1 saat önce

Ligin ilk haftasında konuk ettiği Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan Göztepe, yarın kendisi gibi ilk haftayı mağlubiyetle kapatan Beşiktaş'a konuk olacak.

Cezası biten Tamer Tuna, Beşiktaş maçında takımın başında!, System.String[]

Ligin ilk haftasında konuk ettiği Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan Göztepe, yarın kendisi gibi ilk haftayı mağlubiyetle kapatan Beşiktaş'a konuk olacak. Vodafone Park'ta yarın saat 20.30'da başlayacak Beşiktaş-Göztepe maçında hakem Ali Palabıyık görev yapacak.


Sarı-kırmızılı ekipte Beşiktaş maçı öncesinde Cameron Jerome'un sakatlığı bulunuyor.


Antalyaspor karşısında 1 maçlık cezasını tamamlayan teknik direktör Tamer Tuna yarınki müsabakada takımının başında sahaya çıkabilecek.


Göztepe yeni mabedine bu sezon geçiyor...

Antalyaspor, Tamer Tuna, Beşiktaş, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 10:27 
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