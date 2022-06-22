Cezası iptal edilmişti: Intel, AB'den 625 milyon dolar istedi - Son Dakika
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Cezası iptal edilmişti: Intel, AB'den 625 milyon dolar istedi

22.06.2022 09:42
Cezası iptal edilmişti: Intel, AB'den 625 milyon dolar istedi

Intel, para cezası iptal edildikten sonra 625 milyon dolarlık tazminat istediğini söyledi. AB ise cezayı yeniden uygulamak istiyor.

Avrupa Komisyonu Intel'e kesilen 1,2 milyar dolarlık antitröst para cezasını geçtiğimiz Ocak ayında iptal etmişti. Intel ise yaptığı yeni başvuruda ödediği cezanın yarısından daha fazlasını tazminat olarak almak istediğini söyledi. Teknoloji devi, AB Komisyonundan 625 milyon dolarlık tazminat talep etti.

Intel, iptal edilen para cezası için tazminat talep ediyor

Avrupa Komisyonu tarafından 2009'da açılan dava Intel'in; Dell, HP ve Lenovo dahil olmak üzere büyük üreticilere "özel indirimler" uygulamasını ele alıyordu. İddiaya göre Intel, bilgisayar şirketlerinin AMD'yi tercih etmek yerine Intel donanımlarını kullanmasını talep etti.

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2002'den 2007'ye kadar üreticilere özel indirimler uyguladığı saptanan Intel'e 1,2 milyar dolarlık antitröst cezası kesilmişti. Fakat geçtiğimiz Ocak ayında alınan kararla birlikte Intel'in savunması haklı bulundu ve 2009'daki antitröst davasının sonucu iptal edildi. AB, mahkemedeki yenilgiden sonra 1,2 milyar dolarlık cezayı Intel'e iade etti.

Cezası iptal edilmişti: Intel, AB'den 625 milyon dolar istedi

Teknoloji devi yine de bu karardan memnun olmamış gibi görünüyor. Beş ay sonra başlatılan yeni tazminat davasında Intel, Avrupa Komisyonu'ndan 625 milyon dolar istediğini belirtti. Şirket, AB Genel Mahkemesi'ne başvurarak "maruz kalınan zarar için tazminat" ödenmesini istediğini belirtti.

Intel'in talep ettiği miktar ise para cezasının yarısından fazla. Fakat Intel bu tazminat talebini, Avrupa Merkez Bankası'nın yüzde 1,25'lik yeniden finansman oranına eşdeğer faizine dayandığını belirtti. Şirketin açıklamasına göre faiz oranı 2009'dan 2022'ye kadar yüzde 3,5'e yükselmiş olmasına rağmen, eski değer baz alındı.

Intel olarak, tazminatla ilgili eylemlerimizin yasal olduğuna ve rekabete zarar vermediğine inanıyoruz. Yarı iletken endüstrisi, hiçbir zaman bugün olduğundan daha rekabetçi olmamıştı ve Avrupa'da yatırım yapmaya devam etmeyi dört gözle bekliyoruz.

Cezası iptal edilmişti: Intel, AB'den 625 milyon dolar istedi

Dava 10 yıldan fazla süredir devam ediyor olsa da, birkaç yıl boyunca daha sürecek gibi görünüyor. Gelen son bilgilere göre Avrupa Komisyonu, Intel'e verilen cezanın tekrar devreye alınması için itiraz hazırlığı yapıyor.

Siz Intel'in para cezası için tazminat istemesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

Avrupa Birliği, Intel, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Cezası iptal edilmişti: Intel, AB'den 625 milyon dolar istedi - Son Dakika
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