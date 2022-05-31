Cezası kesinleşen Canan Kaftancıoğlu Silivri Cezaevine gönderildi - Son Dakika
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Cezası kesinleşen Canan Kaftancıoğlu Silivri Cezaevine gönderildi

31.05.2022 13:21

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, infaz işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, infaz işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Kaftancıoğlu'nun burada yapılacak resmi işlemlerinin ardından denetimli serbestlik kapsamında cezaevinden çıkması bekleniyor.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na beş ayrı suçtan verilen 9 yıl 8 ay 20 günlük hapis cezasının 4 yıl 11 ay 20 gün olan bölümünü onamıştı.

'Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret', 'Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak' ve 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlarından aldığı hapis cezaları Yargıtay tarafından onanan Kaftancıoğlu, infaz işlemleri için Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine geldi.

Sabah 11.30 sıralarında adliyeye gelen Kaftancıoğlu, infaz savcılığına çıktı. Buradaki işlemleri yaklaşık 20 dakika süren Kaftancıoğlu, ardından Silivri Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. Aldığı cezanın yatarının 3 yıldan az olması nedeniyle Kaftancıoğlu'nun, gün içerisinde Denetimli Serbestlik Yasası kapsamında çıkması bekleniyor.

(Sema Demir - Melike İnal - Yunus Emre Şeker - Batuhan Altınbaş - Elif Somuncu - İHA)

Cezası kesinleşen Canan Kaftancıoğlu Silivri Cezaevine gönderildi
Cezası kesinleşen Canan Kaftancıoğlu Silivri Cezaevine gönderildi
Cezası kesinleşen Canan Kaftancıoğlu Silivri Cezaevine gönderildi
Cezası kesinleşen Canan Kaftancıoğlu Silivri Cezaevine gönderildi

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Canan Kaftancıoğlu, İstanbul, İnfaz, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Cezası kesinleşen Canan Kaftancıoğlu Silivri Cezaevine gönderildi - Son Dakika


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