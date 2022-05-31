Cezası onanan CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu infaz işlemleri için adliyeye geldi - Son Dakika
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Cezası onanan CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu infaz işlemleri için adliyeye geldi

31.05.2022 11:57
Cezası onanan CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu infaz işlemleri için adliyeye geldi

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret", "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından hakkında verilen 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası Yargıtay tarafından onanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan...

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret", "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından hakkında verilen 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası Yargıtay tarafından onanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, infaz işlemleri için adliyeye geldi.

Hakkında verilen onama kararının infaz savcılığına ulaşmasının ardından İstanbul Adalet Sarayı'na gelen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na partili bir grup eşlik etti.

Kaftancıoğlu, avukatlarıyla birlikte infaz savcılığının bulunduğu kata çıktı.

Bu arada, Kaftancıoğlu adliyeye gelmeden önce iki kişi destek olmak amacıyla pankart açmak istedi. Adliyenin önü olduğu için izin vermeyen polis ekipleri ile bu kişiler arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

Yargıtayın onama kararı

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Kaftancıoğlu'nun İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanarak 6 Eylül 2019'da mahkumiyetine karar verilen davanın temyiz incelemesini tamamlamıştı.

Kaftancıoğlu'na "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret"ten verilen 1 yıl 6 ay 20 gün ile "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak"tan verilen 1 yıl 8 ay hapis cezalarını kanunda öngörülen suç tiplerine uyduğu gerekçesiyle onayan daire, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan verilen 2 yıl 4 ay hapis cezasını ise 1 yıl 9 ay olarak düzelterek onama kararı vermişti.

Cezaların bir kısmı bozulmuştu

Daire, Kaftancıoğlu'na, "Silahlı terör örgütü PKK/KCK propagandası yapmak" suçundan verilen 1 yıl 6 ay hapis ile "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan verilen 2 yıl 8 hapis cezalarını ise bozmuştu.

Kaftancıoğlu'nun, sosyal medya paylaşımı ve bir televizyon kanalındaki konuşmaları nedeniyle "Silahlı terör örgütü PKK/KCK propagandası yapmak" suçundan cezalandırıldığı anımsatılan kararda, bu eylemlerin söz konusu suçun unsurlarını oluşturmadığı ifade edilmişti.

Kararda, "Terör örgütü propagandası yapma suçunun oluşması için terör örgütüyle ilgili bir öğretinin, düşüncenin veya inancın başkalarına tanıtılması, benimsetilmesi ya da yayılması amacıyla yapılmasının yanında terör örgütünün cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek, bu yöntemleri övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde yapılması gerekmektedir." denilmişti.

Kararda ayrıca, muhalif kişiliğiyle bilinen Kaftancıoğlu'nun sosyal medyadaki paylaşımlarının bütünü incelendiğinde "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçunun unsurlarının oluşmadığı belirtilmişti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cezası onanan CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu infaz işlemleri için adliyeye geldi - Son Dakika


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