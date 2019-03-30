Cezası Onandı, Tatil Yolunda Yakalandı
34 dakika önce
ESKİŞEHİR'de 20 ayrı suçtan sabıkası bulunan, hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan verilen 7 yıl 5 ay hapis cezası onanan Tuncay A. (35), Mersin'de yakalandı.
ESKİŞEHİR'de 20 ayrı suçtan sabıkası bulunan, hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan verilen 7 yıl 5 ay hapis cezası onanan Tuncay A. (35), Mersin
'de yakalandı. Eskişehir
'de 2009 yılında K.C.'nin silahla yaralanması olayına karışan ve yargılandığı davadan aldığı 7 yıl 5 ay hapis cezası onanan Tuncay A., Mersin'de ortak operasyonla yakalandı. Hakkında 20 ayrı suçtan sabıkası bulunan ve bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık, uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak suçlarından da aranan Tuncay A.'nın tatil için kiralık araçla Akdeniz
bölgesine gittiğini tespit eden Mersin ve Eskişehir Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, ortaklaşa düzenledikleri operasyonla Tuncay A.'yı, üzerinde taşıdığı sahte kimlikle yakaladı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli yakalandığı Mersin'den, Eskişehir'e getirilerek işlemleri için emniyete götürüldü.
- Eskişehir
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 11:57 Kaynak: DHA
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