Son Dakika Haberleri: Cezası Onandı, Tatil Yolunda Yakalandı

Cezası Onandı, Tatil Yolunda Yakalandı

34 dakika önce

ESKİŞEHİR'de 20 ayrı suçtan sabıkası bulunan, hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan verilen 7 yıl 5 ay hapis cezası onanan Tuncay A. (35), Mersin'de yakalandı.

Cezası Onandı, Tatil Yolunda Yakalandı, System.String[]
ESKİŞEHİR'de 20 ayrı suçtan sabıkası bulunan, hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan verilen 7 yıl 5 ay hapis cezası onanan Tuncay A. (35), Mersin'de yakalandı.

Eskişehir'de 2009 yılında K.C.'nin silahla yaralanması olayına karışan ve yargılandığı davadan aldığı 7 yıl 5 ay hapis cezası onanan Tuncay A., Mersin'de ortak operasyonla yakalandı. Hakkında 20 ayrı suçtan sabıkası bulunan ve bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık, uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak suçlarından da aranan Tuncay A.'nın tatil için kiralık araçla Akdeniz bölgesine gittiğini tespit eden Mersin ve Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ortaklaşa düzenledikleri operasyonla Tuncay A.'yı, üzerinde taşıdığı sahte kimlikle yakaladı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli yakalandığı Mersin'den, Eskişehir'e getirilerek işlemleri için emniyete götürüldü.

- Eskişehir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 11:57 Kaynak: DHA

Mersin, Eskişehir, Güncel
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