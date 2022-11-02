Tekirdağ'da yakalanan alkollü sürücünün söyledikleri polisi bile şaşkına çevirdi - Son Dakika
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Tekirdağ'da yakalanan alkollü sürücünün söyledikleri polisi bile şaşkına çevirdi

02.11.2022 12:08

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde uygulama noktasına giren sürücünün alkollü ve ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı. 11 bin lira ceza verilen sürücünün, bugüne kadar 4 arabasını kaptırdığını söylemesi ise büyük şaşkınlık yarattı.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri aralıksız denetimlere devam ediyor. Hıdırağa Mahallesi Çorlu Kalesi mevkiinde huzur, asayiş, trafik ve kaçak göçmen uygulaması yapıldı. Denetime takılan bir otomobil sürücüsünün yapılan kontrolde ehliyetsiz ve 0.71 promil alkollü olduğu belirlendi. Daha önce de birkaç kez polise alkollü araç kullanırken yakalandığı ortaya çıkan S.B.'ye ve kullandığı otomobilin sahibine 11 bin lira ceza kesildi.

Alkollü sürücü bugüne kadar kaptırdığı araba sayısını söyledi, kimse inanamadı

"4 ARABA KAPTIRDIM"

Defalarca kez ceza yemekten 4 araba kaptırdığını öne süren S.B., "Yol üzerinde bir arkadaşa sordum 'Ehliyet sorarlar mı?' diye. 'Sormazlar' dedi, ona güvendik ama bir daha durmam. Ben alışmışım ceza yemeye, devlete 4 araba bağışladım. Olsun devletimizin eline koluna sağlık, her şey onlar için. Yapacak bir şey yok. Sonuçta tek bir bayrağın altında yaşıyoruz" dedi.

Alkollü sürücü bugüne kadar kaptırdığı araba sayısını söyledi, kimse inanamadı
Kaynak: İHA
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Tekirdağ, Hisarcık, Çorlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da yakalanan alkollü sürücünün söyledikleri polisi bile şaşkına çevirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da yakalanan alkollü sürücünün söyledikleri polisi bile şaşkına çevirdi - Son Dakika
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