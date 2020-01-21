Cezayı engellemek için koşan sürücüye otomobil çarptı; paralar yola saçıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cezayı engellemek için koşan sürücüye otomobil çarptı; paralar yola saçıldı - Son Dakika

Cezayı engellemek için koşan sürücüye otomobil çarptı; paralar yola saçıldı

6 saat önce

ANKARA'da döviz bürosundan çıkan sürücü, park halindeki aracına polisin ceza yazıldığını fark edip koşarak yolun karşısına geçmek isteyince otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Cezayı engellemek için koşan sürücüye otomobil çarptı; paralar yola saçıldı, System.String[]

ANKARA'da döviz bürosundan çıkan sürücü, park halindeki aracına polisin ceza yazıldığını fark edip koşarak yolun karşısına geçmek isteyince otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Sürücünün elindeki paralar da etrafa saçıldı.

Kaza, dün öğle saatlerinde Altındağ ilçesindeki Anafartalar Caddesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücü, otomobilini cadde üzerine park ederek döviz almak için döviz bürosuna girdi. Buradan bir miktar döviz alan sürücü, işini bitirip dışarıya çıkınca polisleri park halindeki aracına ceza yazdığını fark etti. Duruma engel olmak için yolun karşısındaki aracına doğru koşmaya başlayan sürücüye, otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan sürücünün elindeki paralar da etrafa saçıldı. Yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kaza anı

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber:  ANKARA, -


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 10:13 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cezayı engellemek için koşan sürücüye otomobil çarptı; paralar yola saçıldı
Kazada yaralanan hamile eşinin yanından bir an olsun ayrılmadı Semt pazarının ortasında otomobil engeli, vatandaşları sinirlendirdi TEM otoyolunda hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu trafik yoğunluğu yaşandı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2020 16:28:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Cezayı engellemek için koşan sürücüye otomobil çarptı; paralar yola saçıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]