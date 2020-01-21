Cezayı engellemek için koşan sürücüye otomobil çarptı; paralar yola saçıldı ek - Son Dakika

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Cezayı engellemek için koşan sürücüye otomobil çarptı; paralar yola saçıldı ek
6 saat önce
Cezayı engellemek için koşan sürücüye otomobil çarptı; paralar yola saçıldı ( PARALARI YOLA SAÇILAN BÜLENT YOLCU KONUŞTU) EK.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 06:09 Kaynak: DHA
Cezayı engellemek için koşan sürücüye otomobil çarptı; paralar yola saçıldı ( PARALARI YOLA SAÇILAN BÜLENT YOLCU KONUŞTU) EK
Son Dakika Cezayı engellemek için koşan sürücüye otomobil çarptı; paralar yola saçıldı Semt pazarının ortasında otomobil engeli, vatandaşları sinirlendirdi Eski MİT mensubu Enver Altaylı'ya FETÖ yöneticiliği ve casusluk davası açıldı İstanbul Arnavutköy'de markete EYP'li saldırı düzenlendi