Filistinli Gruplar Cezayir'de Uzlaşma Anlaşması İmzaladı - Son Dakika
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Filistinli Gruplar Cezayir'de Uzlaşma Anlaşması İmzaladı

14.10.2022 11:34
Filistinli Gruplar Cezayir'de Uzlaşma Anlaşması İmzaladı

CEZAYİR, 14 Ekim (Xinhua) -- Cezayir devlet televizyonu ENTV'nin bildirdiğine göre, Perşembe günü toplam 14 Filistinli grup Cezayir'in başkenti Cezayir'de 15 yıllık bölünmelerini sona erdirmeyi amaçlayan bir uzlaşma anlaşması imzaladı.

CEZAYİR, 14 Ekim (Xinhua) -- Cezayir devlet televizyonu ENTV'nin bildirdiğine göre, Perşembe günü toplam 14 Filistinli grup Cezayir'in başkenti Cezayir'de 15 yıllık bölünmelerini sona erdirmeyi amaçlayan bir uzlaşma anlaşması imzaladı.

Resmi olarak Cezayir Deklarasyonu olarak bilinen anlaşma, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un huzurunda düzenlenen bir törenle, Fetih partisi ve Hamas dahil 14 Filistinli grubun temsilcileri tarafından imzalandı.

Cezayirli yetkililer geçtiğimiz aylarda Filistinli gruplarla gayri resmi görüşmelerde bulunarak bu grupları, seçimlerin ve böylece bir ulusal birlik hükümeti kurmanın yolunu açacak bir uzlaşma önerisini görüşmek üzere Cezayir'de buluşmaya ikna etmeye çalıştı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas liderliğindeki Fetih partisi ve şu anda Gazze Şeridi'ni yöneten ana rakibi Hamas grubu arasında, 2006'da Hamas'ın kazandığı son seçimlerin ardından bölünme yaşandı.

Hamas, 2006 seçimlerinden birkaç ay sonra Gazze'nin kontrolünü ele geçirdi. Fetih ise o zamandan beri Batı Şeria'yı yönetiyor.

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Kaynak: Xinhua

Cezayir, Gazze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistinli Gruplar Cezayir'de Uzlaşma Anlaşması İmzaladı - Son Dakika

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