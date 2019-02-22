Cezayir'de Buteflika'nın Başkanlık Adaylığını Protesto Eden Binlerce Kişi Sokağa İndi
40 dakika önce
Cezayir'in başkenti Cezayir'de ve ülkenin farklı yerlerinde binlerce kişi Devlet Başkanı Abdülaziz Buteflika'nın beşinci kez başkan seçilmek amacıyla adaylığını açıklamasını protesto etmeye devam etti.
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 09:16 Kaynak: Youtube
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