Cezayir 7 yıl sonra yeniden Libya'da petrol faaliyetlerine başlıyor - Son Dakika

Cezayir Ulusal Petrol Şirketi Sonatrach, Libya'da 7 yıl aradan sonra yeniden faaliyetlere başlamak için bu ülkenin petrol kurumuyla mutabakat zaptı imzaladı.

Sonatrach'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Libya Petrol Kurumu Başkanı Mustafa Sanaullah ile Sonatrach Genel Müdürü Tevfik Hakkar Libya'nın başkenti Trablus'ta bir araya geldi.

Görüşmenin ardından iki kurum arasında Sonatrach'ın Libya'daki faaliyetlerine yeniden başlamasına izin veren bir mutabakat zaptı imzalandı.

Açıklamada, mutabakatın "Cezayirli şirketin Libya'daki faaliyetini sürdürmesini, sözleşmeden doğan yükümlülüklerini tamamlamasını, keşfedilen alanları geliştirmeye başlamasını, petrol ve doğal gaz projelerinin yanı sıra hizmetler ve eğitim alanlarında iş birliği yollarının geliştirilmesini" amaçladığı belirtildi.

Tarafların, "Sonatrach'ın Libya'daki faaliyetlerine hızlı bir şekilde geri dönmesini kolaylaştırmak için ortak çaba göstermesinin önemine" vurgu yaptığı kaydedilen açıklamada, iki ülkenin, Gadames Havzası'ndaki (Cezayir sınırı) alanlarda yükümlülüklerini tamamlaması ve burada keşfedilen alanları geliştirmek amaçlı planların hazırlanması için bir vizyon belirlemesi gerektiği aktarıldı.

Sonatrach Genel Müdürü Hakkar, şirketinin Libya tarafıyla araştırma, sondaj, tesislerin rehabilitasyonu ve bakımı, eğitim, inşaat mühendisliğinde alt şirketler kurmaya ve programlar geliştirmeye hazır olduğunu ifade etti.

Libya Petrol Kurumu Başkanı Sanaullah da Sonatrach'ın enerji alanında önemli bir ortak olduğuna işaret ederek, Libya'daki faaliyetlerine dönme kararından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sonatrach, Libya'daki faaliyetlerine 2011 yılında ilk kez ara vermişti. 2012 yılında Libya'da tekrar faaliyete geçen şirket, 2015 yılında ülkedeki kötüleşen güvenlik durumu nedeniyle çalışmalarını durdurmuştu.

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