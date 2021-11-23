Cezayir AB ile Ortaklık Anlaşması'nın revize edilmesini istiyor - Son Dakika

Cezayir, Avrupa Birliği (AB) ile ticari ilişkiler konusunda 16 yıldır yürürlükte olan Ortaklık Anlaşması'nı "haksız" olarak nitelendirerek yeniden gözden geçirilmesini talep ediyor.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun 31 Ekim'de hükümete, AB ile Ortaklık Anlaşması'nın "egemen bir bakış açısıyla kazan-kazan ilkesine göre göre madde madde" yeniden değerlendirilmesi talimatı verdi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, "Anlaşmanın gözden geçirilmesinde, ulusal ürünün endüstriyel doku ve iş pozisyonları (iş fırsatları) yaratma konusundaki çıkarlarının dikkate alınması gerektiği" vurgulandı.

30 milyar dolarlık kayıp

Cezayir ile AB arasındaki Ortaklık Anlaşması, 2002'de imzalandı ve 1 Eylül 2005 itibarıyla yürürlüğe girdi.

Anlaşma, her iki yönde ticari mallar için gümrük vergilerinin kademeli olarak kaldırılmasını öngörse de Cezayirli şirketler, ülke ekonomisi esas olarak hidrokarbon ihracatına (petrol, türevleri ve gaz) bağlı olduğundan Avrupalı ??şirketlerle rekabet edemedi.

Resmi olmayan rakamlara göre Cezayir, özellikle gümrüklerin kaldırılması ve Avrupa'dan Cezayir'e tek yönlü ürün hareketi sonucunda 2005'ten bu yana yaklaşık 30 milyar dolar zarara uğradı.

Geri çekmek yerine gözden geçirmek

AA muhabirine değerlendirmede bulunan Cezayir'in eski Ticaret Bakanı Mustafa bin Bade, ülkesinin AB ile Ortaklık Anlaşması'ndan yeterince yararlanmadığını ve çeşitli nedenlerle anlaşmanın tek yönlü kaldığını ifade etti.

Bin Bade, Cezayir-AB Ortaklık Anlaşması'nda gümrük vergisinden kaldırılan ürünlerin ilk paketi işlenmemiş ve hammadde olduğunu ve bunun 2 bine yakın ürünü içerdiğini dile getirdi.

2010 yılında Ticaret Bakanı olarak göreve gelmesinin ardından tüketime yönelik ürünlere gümrük muafiyetleri konusunda AB ile istişareler başlatıldığını belirten Bin Bade, söz konusu muafiyetlerin 2017'de yürürlüğe girmesinin planlandığını ancak 2020 yılına ertelendiğini ifade etti.

Bin Bade, "Ortaklık Anlaşması'na rağmen Cezayir, Avrupa pazarından faydalanamadı. Cezayir'in AB ülkelerine yönelik ihracatı düşük seviyede kaldı." dedi.

İhracatta girişimlerinin Cezayirli şirketler tarafından başlatıldığını, ancak ürünlerde sağlık ve güvenlik standartlarıyla ilgili bazı Avrupa engelleriyle karşılaştıklarını belirten Bin Bade, "Bu nedenle Cezayir ürünleri Avrupa Birliğine güçlü bir şekilde giremezken, ülkemize birçok AB ürünü alınıyordu." ifadelerini kullandı.

Tecrübe eksikliği

Bin Bade, müzakere marjlarının dar olmasının Cezayir'in AB ile yaptığı Ortaklık Anlaşması'ndan zarar görmesinin sebepleri arasında olduğunu dile getirdi.

Ekonomik yönüyle de Ortaklık Anlaşması'nda Cezayirli müzakerecilerin tecrübe eksikliği olduğunu söyleyen Bin Bade, bunun karşısında Avrupa tarafının ise deneyimli müzakerecilerden oluştuğunu ve daha önce başka ülkelerle benzer anlaşmalara imza attıklarını kaydetti.