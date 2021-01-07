Cezayir, ABD'ye, bölgesel krizlerin çözümünde "tarafsız" bir rol oynaması çağrısında bulundu - Son Dakika

Cezayir, ABD'ye, bölgesel krizlerin çözümünde "tarafsız" bir rol oynaması çağrısında bulundu

07.01.2021 21:49
Cezayir, ABD'ye, bölgesel krizlerin çözümünde

Cezayir, ABD Başkanı Donald Trump'ın Fas'ın tartışmalı Batı Sahra topraklarındaki egemenliğini tanımasına ilişkin, ABD'ye, bölgesel ve uluslararası krizlerin çözümünde "tarafsız" bir rol oynaması çağrısında bulundu.

Cezayir, ABD Başkanı Donald Trump'ın Fas'ın tartışmalı Batı Sahra topraklarındaki egemenliğini tanımasına ilişkin, ABD'ye, bölgesel ve uluslararası krizlerin çözümünde "tarafsız" bir rol oynaması çağrısında bulundu.

Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum, ülkesine resmi ziyarette bulunan ABD Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı David Schenker'i kabul etmesinin ardından Dışişleri Bakanlığı yazılı açıklamada bulundu.

Açıklamada, "Toplantı, iki ülke arasındaki çeşitli iş birliği alanlarındaki ikili ilişkilerin kapsamlı ve dürüst bir şekilde değerlendirilmesi için bir fırsattı." denildi.

Toplantıda ayrıca Batı Sahra, Mali, Libya ve Orta Doğu gibi uluslararası ve bölgesel ortak ilgi konularının ele alındığı belirtilen açıklamada, Bukadum'un, "ABD'nin, bölgesel ve uluslararası krizlerin çözümünde tarafsız bir rol oynaması yönünde çağrıda bulunduğu" kaydedildi.

Cezayir'deki ABD büyükelçiliğinden bugün yapılan açıklamada, Cezayir'deki yetkililerle ikili ve bölgesel konularda görüşmeler yapmak üzere üst düzey bir ABD heyetinin ülkeye geldiği duyuruldu.

Fas Kralı 6. Muhammed 10 Aralık'ta, İsrail ile ilişkilerin "en yakın zamanda" kurulacağını açıklamıştı. Aynı gün Trump yaptığı açıklamayla Fas ve İsrail'in tam diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaşmaya vardığını ve Batı Sahra'da Fas'ın hakimiyetini tanıdıklarına dair bir bildirge imzaladığını duyurmuştu.

Cezayir de ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesinin geçen ay Fas'ın Sahra bölgesindeki egemenliğini tanımasına ilişkin kararını protesto etmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Cezayir, Sahra, Fas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cezayir, ABD'ye, bölgesel krizlerin çözümünde 'tarafsız' bir rol oynaması çağrısında bulundu - Son Dakika


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