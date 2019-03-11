Cezayir Adalet Bakanı'ndan Hakimlere Tarafsızlık Çağrısı

Cezayir Adalet Bakanı Et-Tayyib Luh, ülkedeki hakimleri, Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 5. dönem adaylığına karşı yürütülen gösterilere katılmama ve tarafsız kalmaya çağırdı.

Cezayir Adalet Bakanı Et-Tayyib Luh, ülkedeki hakimleri, Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 5. dönem adaylığına karşı yürütülen gösterilere katılmama ve tarafsız kalmaya çağırdı.



Luh, başkent Cezayir'deki Adalet Bakanlığı binasında yaptığı ve resmi haber ajansı APS'de yayınlanan açıklamasında bazı hakimlerin, Buteflika'nın adaylığına karşı düzenlenen gösterilere katılmasıyla ilgili değerlendirmede bulundu.



"Hakimler bu mesleğe intisap ettiklerinde; her türlü koşulda tarafını belli etmeme, bağımsızlığına ve tarafsızlığına şüphe düşürecek hal ve davranışlardan kaçınma, samimiyet, şeffaflık ve adalet ilkelerine bağlı kalma yemini etmiştir." diyen Luh, yargı erkinin tarafsız olması ve siyasi çekişmelerden uzak durması gerektiğini vurguladı.



Cezayir basınında son iki gündür hakimlerin, ülkedeki yönetime muhalif yeni bir sendika kurma hazırlığı içinde olduğu yönünde haberler yer aldı.



Ülkenin çeşitli kentlerinde bugün hakim ve avukatlar, Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 5. dönem adaylığını protesto etmek için gösteri düzenlemişti.



"Vatan emin ellerde"



Öte yandan Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih, başkent Cezayir'deki askeri mühendislik okulunda yaptığı konuşmada, vatanın emin ellerde olduğunu söyledi.



Cezayir ordusunun, ülkenin çıkarlarını kapsamlı ve geniş bir bakış açısıyla gördüğünü belirten Salih, "Vatan; verdiği söze bağlı, emanetin hakkını bilen emin ellere emanet." ifadelerini kullandı.



Ülkede 1999'da yönetime gelen ve 4 dönemdir görev yapan 82 yaşındaki Abdulaziz Buteflika'nın sağlık sorunlarına rağmen 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir kez daha aday olması, ülkesinde bir süredir protestolara neden oluyor.



Cezayir Cumhurbaşkanlığı, Buteflika'nın sağlık kontrolü için gittiği Cenevre'den dün ülkeye döndüğünü duyurmuştu.

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