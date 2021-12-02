Cezayir: Afrika kıtası uluslararası toplum nezdinde daha fazla söz sahibi olmalı - Son Dakika

Cezayir, Afrika kıtası ülkelerinin uluslararası arenada daha fazla söz sahibi olması ve uluslararası karar alma organlarında ötekileştirilmemesi çağrısında bulundu.

Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra, ülkesinin 8. Afrika'da Barış ve Güvenlik Üst Düzey Toplantısı'na ev sahipliği yapması üzerine Twitter hesabından açıklamada bulundu.

Lamamra, yapılacak toplantının Afrika'nın sesini birleştireceğini ve güçlendireceğini ifade ederek, toplantının ayrıca Afrika lehine yapılan ortak çalışmaları ve gayretleri artıracağını belirtti.

Cezayir Dışişleri Bakanı, Afrika kıtasının uluslararası karar organları düzeyinde maruz kaldığı ötekileştirmeye de son verilmesi gerektiğini vurguladı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) üye 3 Afrika ülkesi bulunuyor. Kenya ve Tunus'un yanı sıra aralık ayında dönem başkanlığını yürüten Nijer de BMGK'da yer alıyor.

Cezayir daha önce birçok kez BMGK'da Afrika kıtasına karşı yapılan "tarihi adaletsizliği" sona erdirmek için kıta ülkelerine iki daimi sandalye verilmesi çağrısında bulunmuştu.