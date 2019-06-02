Cezayir Anayasa Konseyi seçimleri iptal etti
1 saat önce
Cezayir Anayasa Konseyi, 4 Temmuz'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin iptal edildiğini açıkladı.
Cezayir
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 04:49 Kaynak: İHA
Anayasa Konseyi, 4 Temmuz'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin iptal edildiğini açıkladı.
Cezayir Anayasa Konseyi, adaylık başvurusunda bulunan 2 kişinin de adaylık dosyasının reddedilmesi nedeniyle 4 Temmuz'da yapılması planlanan seçimlerin gerçekleştirilemeyeceğini duyurdu. Seçim için henüz yeni bir tarih açıklanmadı.
Cezayir'de, Cumhurbaşkanı
Abdulaziz Buteflika'nın seçimlere yeniden aday olacağını açıklamasının protestolar düzenlenmişti. Buteflika protestoların ardından adaylığını geri çekmiş ve Nisan ayında görevinden istifa etmişti. Buteflika'nın ardından geçici Cumhurbaşkanlığı görevine getirilen Abdulkadir bin Salih, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 4 Temmuz'da düzenleneceğini duyurmuştu. - CEZAYİR
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