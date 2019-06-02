Son Dakika Haberleri: Cezayir Anayasa Konseyi seçimleri iptal etti
Son Dakika Politika Haber

Cezayir Anayasa Konseyi seçimleri iptal etti

1 saat önce

Cezayir Anayasa Konseyi, 4 Temmuz'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin iptal edildiğini açıkladı.

Cezayir Anayasa Konseyi seçimleri iptal etti, System.String[]
Cezayir Anayasa Konseyi, 4 Temmuz'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin iptal edildiğini açıkladı.

Cezayir Anayasa Konseyi, adaylık başvurusunda bulunan 2 kişinin de adaylık dosyasının reddedilmesi nedeniyle 4 Temmuz'da yapılması planlanan seçimlerin gerçekleştirilemeyeceğini duyurdu. Seçim için henüz yeni bir tarih açıklanmadı.

Cezayir'de, Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın seçimlere yeniden aday olacağını açıklamasının protestolar düzenlenmişti. Buteflika protestoların ardından adaylığını geri çekmiş ve Nisan ayında görevinden istifa etmişti. Buteflika'nın ardından geçici Cumhurbaşkanlığı görevine getirilen Abdulkadir bin Salih, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 4 Temmuz'da düzenleneceğini duyurmuştu. - CEZAYİR
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 04:49 Kaynak: İHA
Cezayir, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sahaya mayolu şekilde giren Kinsey Wolanski'nin Instagram paylaşımları beğeni rekoru kırıyor Nihat Hatipoğlu'na sorulan namaz sorusuyla ilgili gerçek ortaya çıktı Genç kıza uyuşturucu verip tecavüz ettiler! 4 kişi gözaltında

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.6.2019 18:10:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cezayir Anayasa Konseyi seçimleri iptal etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]