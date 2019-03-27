Son Dakika Haberleri: Cezayir, Arap Birliği Zirvesi'nin Gündeminde Yok

Cezayir, Arap Birliği Zirvesi'nin Gündeminde Yok

2 dakika önce

Tunus Arap Birliği Daimi Temsilcisi Büyükelçi Necib el-Munif, ülkesinde gerçekleşecek Arap Birliği Zirvesi öncesinde daimi üyeler düzeyinde yapılan toplantıda Cezayir'deki olayların gündeme gelmediğini söyledi.

Cezayir, Arap Birliği Zirvesi'nin Gündeminde Yok, System.String[]
Tunus Arap Birliği Daimi Temsilcisi Büyükelçi Necib el-Munif, ülkesinde gerçekleşecek Arap Birliği Zirvesi öncesinde daimi üyeler düzeyinde yapılan toplantıda Cezayir'deki olayların gündeme gelmediğini söyledi.

Tunus'ta 31 Mart'ta yapılacak zirveye ilişkin başkentte basın toplantısı düzenleyen Munif, daimi üyeler arasında bugün gerçekleştirilen toplantıda Cezayir'de yaşanan olayların gündeme gelmediğini paylaştı.

Daimi üyelerin, Dışişleri Bakanları ve liderler düzeyinde gerçekleştirilecek zirvede görüşülecek başlıkları ele aldığını söyleyen Munif, Filistin davasına ilişkin gelişmeler, Libya, Yemen ve Suriye başlıklarının görüşüldüğünü aktardı.

Munif, üyeliğinin askıya alınması nedeniyle Suriye rejimi daimi temsilcisinin toplantıya katılmadığını dile getirdi.

Tunus, 31 Mart'ta 30. Arap Birliği Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak.

Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih, dün ülkedeki krizin çözümü için cumhurbaşkanlığı makamının boşalmasını öngören Anayasa'nın 102.maddesinin uygulanması çağrısı yapmıştı.

Anayasa'nın 102. maddesi

Cezayir Anayasası'nın 102. maddesine göre, cumhurbaşkanının, tehlikeli ya da kronik hastalık gibi bir nedenle görevlerini yerine getirememesi halinde Anayasa Mahkemesi "zorunlu" olarak toplanır.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 11:09 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türk Liseleri New York'ta Robot Yarışmasında Boy Gösteriyor Para Karşılığı İlişki Bahanesiyle Anlaştığı Kadını, Koltuğa Bağlayıp Gasp Etti Bakan Çavuşoğlu,Küçük Çocuğun Söylediği Söz Sonrası Konuşmasını Yarıda Kesti Saadet Partisi, Süleyman Soylu İçin YSK'ya Başvurdu!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.3.2019 23:11:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cezayir, Arap Birliği Zirvesi'nin Gündeminde Yok
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]