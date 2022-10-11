Cezayir-Avrupa Birliği Enerji Diyalogu çalışma toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Cezayir-Avrupa Birliği Enerji Diyalogu çalışma toplantısı yapıldı

11.10.2022 00:14
Cezayir-Avrupa Birliği Enerji Diyalogu çalışma toplantısı yapıldı

Cezayir ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki enerji diyaloğunun dördüncü üst düzey yıllık toplantısı, Enerji ve Maden Bakanı Muhammed Arkab ile Avrupa Birliği Enerji Komisyonu Komiseri Kadri Simson başkanlığında yapıldı.

Cezayir ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki enerji diyaloğunun dördüncü üst düzey yıllık toplantısı, Enerji ve Maden Bakanı Muhammed Arkab ile Avrupa Birliği Enerji Komisyonu Komiseri Kadri Simson başkanlığında yapıldı.

Cezayir resmi ajansı APS'nin haberine göre, başkent Cezayir'deki Enerji ve Maden Bakanlığı'nda düzenlenen toplantı, Cezayir ile AB arasında enerji alanında stratejik ortaklığın oluşturduğu ve tüm ortak çıkar dosyalarını kapsayan diyalog mekanizmaları çerçevesinde gerçekleşti.

Haberde, toplantıyla hidrokarbon arama ve üretimine yönelik yatırımların geliştirilmesi, doğal gaz endüstrisinin gelişmesi için, hidrojen geliştirme, elektrik ve ayrıca Cezayir ile yenilenebilir enerjiler ve enerji verimliliği alanında iş birliği olanaklarının ele alındığı belirtildi.

Söz konusu toplantının basına kapalı gerçekleştiği aktarılan haberde, bu toplantı bağlamında yarın başlamak üzere 2 gün sürecek ikinci Cezayir-AB Enerji Forumu yapılacağı kaydedildi.

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Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Cezayir, Maden, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cezayir-Avrupa Birliği Enerji Diyalogu çalışma toplantısı yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Cezayir-Avrupa Birliği Enerji Diyalogu çalışma toplantısı yapıldı - Son Dakika
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