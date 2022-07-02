Cezayir, Bağımsızlığın 60. Yıl Dönümünü Kutladı - Son Dakika
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Cezayir, Bağımsızlığın 60. Yıl Dönümünü Kutladı

02.07.2022 14:50
Cezayir, Bağımsızlığın 60. Yıl Dönümünü Kutladı

CEZAYİR, 2 Temmuz (Xinhua) -- Cezayir'in başkenti Cezayir'deki 5 Temmuz Stadyumu'nda, Cezayir'in bağımsızlığının 60. yıl dönümü kutlamaları için bir gösteri düzenlendi, 1 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

CEZAYİR, 2 Temmuz (Xinhua) -- Cezayir'in başkenti Cezayir'deki 5 Temmuz Stadyumu'nda, Cezayir'in bağımsızlığının 60. yıl dönümü kutlamaları için bir gösteri düzenlendi, 1 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

5 Temmuz Stadyumu, 1 Temmuz, Cezayir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cezayir, Bağımsızlığın 60. Yıl Dönümünü Kutladı - Son Dakika

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