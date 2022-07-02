CEZAYİR, 2 Temmuz (Xinhua) -- Cezayir'in başkenti Cezayir'deki 5 Temmuz Stadyumu'nda, Cezayir'in bağımsızlığının 60. yıl dönümü kutlamaları için bir gösteri düzenlendi, 1 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Xinhua)
Kaynak: Xinhua
5 Temmuz Stadyumu, 1 Temmuz, Cezayir, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Cezayir, Bağımsızlığın 60. Yıl Dönümünü Kutladı - Son Dakika
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.