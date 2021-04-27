Cezayir bandıralı LNG gemisi 1 Mayıs'ta Türkiye'ye ulaşacak

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Tessala" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin 1 Mayıs'ta Türkiye'de olması bekleniyor.
Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, dün Cezayir'in Arzew Limanı'ndan ayrılan LNG gemisi ülke açıklarında seyrine devam ediyor.
Toplam 171 bin 800 metreküp kapasiteli geminin, 1 Mayıs'ta Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor.
Cezayir bandıralı gemi, 2016'da inşa edilmişti.
Kaynak: AA
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