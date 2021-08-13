Cezayir bandıralı LNG gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı - Son Dakika

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Tessala" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.

Alınan bilgiye göre, 291 metre uzunluğunda ve 112 bin 867 groston ağırlığındaki Cezayir bayraklı gemi, saat 07.30'da Ege Denizi yönünden boğazı giriş yaptı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) ait "Kurtarma-3" ve "Kurtarma-13" römorkörlerinin refakat "Tessala" adlı gemi saat 08.45'de Çanakkale önlerine ulaştı.

Çanakkale Boğazı, geminin geçişi nedeniyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

2016'da inşa edilen, toplam 171 bin 800 metreküp taşıma kapasitesine sahip gemi, boğaz geçişinin ardından Tekirdağ'daki Marmara Ereğlisi Limanı'nda bulunan LNG Terminali'ne yanaşacak.