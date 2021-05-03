Cezayir bandıralı LNG gemisi Türkiye'ye ulaştı

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgiye göre, 26 Nisan'da Cezayir'den ayrılan LNG gemisi, 1 Mayıs 'ta Türkiye'ye giriş yaptı.

Yılda bir kez açan Manisa lalesini koparan yanar: 80 bin lira cezası var