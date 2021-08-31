Cezayir bandıralı LNG gemisi Türkiye'ye ulaştı

Toplam 171 bin 800 metreküp kapasiteli gemi, saat 21.22'de Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne yanaştı.

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgiye göre, 25 Ağustos'ta Cezayir'den ayrılan LNG gemisi, dün Türkiye'ye giriş yaptı.

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