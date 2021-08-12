Cezayir bandıralı LNG gemisi yarın Türkiye'ye ulaşacak

Toplam 171 bin 800 metreküp kapasiteli geminin yarın Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor.

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 9 Ağustos'ta Cezayir'in Arzew Limanı'ndan ayrılan LNG gemisi Yunanistan açıklarında seyrine devam ediyor.

Cezayir 'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Tessala" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin yarın Türkiye 'de olması bekleniyor.

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