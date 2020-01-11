Cezayir Barış Toplumu Hareketi: "Hafter Cezayir'in istikrarına kastediyor" - Son Dakika
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Cezayir Barış Toplumu Hareketi: "Hafter Cezayir'in istikrarına kastediyor"

6 saat önce

Cezayir'deki en büyük İslami eğilimli parti olan Barış Toplumu Hareketi Başkanı Abdurrezzak Mukri, Libya'da darbeci General Halife Hafter ile onun destekçilerinin ülkenin güvenliğine kastettiklerini söyledi.

Cezayir Barış Toplumu Hareketi:

Cezayir'deki en büyük İslami eğilimli parti olan Barış Toplumu Hareketi Başkanı Abdurrezzak Mukri, Libya'da darbeci General Halife Hafter ile onun destekçilerinin ülkenin güvenliğine kastettiklerini söyledi.

Mukri, başkent Cezayir'deki parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Libya'da yaşananlar ve bunun Cezayir'e yansımasıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

"Libya'daki kargaşa ve Trablus'taki hükümetin düşürülmesi çabalarının temelde Cezayir'in güvenlik ve istikrarının hedef aldığını çok iyi biliyoruz" diyen Mukri, Libya'daki olaylar üzerinden Cezayir'in yükselen bir güç olmasının önüne geçmenin hedeflendiğini vurguladı.

Mukri, "Hafter ve onu destekleyenler Cezayir'in güvenlik ve istikrarına kastediyorlar çünkü Cezayir'in ülkedeki krizi aştıktan sonra Mağrib bölgesini (kuzeybatı Afrika bölgesi) yöneteceğini biliyorlar ve bu rolü üstlenmesini istemiyorlar." diye konuştu.

Cezayir'de 19 Aralık 2019'da yeni cumhurbaşkanının seçilmesi ve ülkedeki siyasi belirsizliklerin ortadan kalkmasının ardından dış politikanın şekillendirilmesi için harekete geçilmişti.


Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, yemin töreninde yaptığı konuşmada, Libya'nın dış politikadaki öncelikleri arasında yer aldığını belirtmişti.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri darbeci General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan 2019'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.

Halife Hafter, Trablus, Cezayir, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 10:38 Kaynak: AA
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