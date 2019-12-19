Cezayir Başbakanı Bedevi, görevinden istifa etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cezayir Başbakanı Bedevi, görevinden istifa etti - Son Dakika

Cezayir Başbakanı Bedevi, görevinden istifa etti

6 saat önce

Cezayir Başbakanı Nureddin Bedevi, Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'a istifasını sundu.

Cezayir Başbakanı Bedevi, görevinden istifa etti, System.String[]

Cezayir Başbakanı Nureddin Bedevi, Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'a istifasını sundu.


Cezayir devlet televizyonunda yer alan habere göre, yönetim karşıtı gösterilerdeki taleplerden biri olan Başbakan'ın istifası bugün gerçekleşti.

Bedevi, Cumhurbaşkanı Tebbun'a istifasını sundu, Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum'u da yeni hükümet kurulana kadar başkanlık işlerini yürütmekle görevlendirdi.

Eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın görevi bırakmadan önce atadığı Başbakan Nureddin Bedevi'nin istifası, Cezayir sokağındaki protesto hareketinin talepleri arasında yer alıyordu.

Cezayir'de 20 yıllık yönetimi sonlandıran gösteriler

Cezayir, şubat ayında 20 yıldır ülkeyi yöneten Buteflika'nın kötü giden sağlığına rağmen cumhurbaşkanlığına 5. kez aday olmasıyla birlikte kitlesel protestolara sahne oldu. Buteflika'nın, "ordunun uyarılarıyla" nisan ayında istifa etmesine rağmen gösteriler durmadı.


Ülkede bir yandan seçim için sandıklar kurulurken bir yandan da binlerce kişi "seçim dayatmasına hayır" sloganıyla sokaklarda protestolarını sürdürdü.


Seçimdeki adayların tamamının Buteflika rejimi döneminde siyaset sahnesinde yer alması protestocular tarafından sıkça eleştirilmişti.


Cezayir'de muhalefetin ve göstericilerin "yönetimde köklü değişiklikler yapılmadan sandığın kurulmaması" yönündeki taleplerine rağmen 12 Aralık'ta gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, oyların yüzde 58'ini alan Abdulmecid Tebbun, ülkenin yeni cumhurbaşkanı olmuştu.

Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı, Cezayir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 09:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şu anda İdlib'ten 50 bin insan topraklarımıza geliyor
Ahmet Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'düşen yaprak' yanıtı: Biz bahar görüyoruz Güngören Belediye Başkanı, tepki çeken 'tuvalet' cezasıyla ilgili ilk kez konuştu Marmara Üniversitesi'nden Şehir Üniversitesi açıklaması

Son Dakika Haberleri
03:44 Fransa'da bir polis daha sarı yelekliye şiddetten dolayı ceza aldı - Son Dakika
03:36 BM Libya Özel Misyonu: "Ülkedeki son gelişmeler ve kötüye giden askeri tırmanıştan dolayı üzgünüz" - Son Dakika
03:30 Irak'ta Cumhurbaşkanı Salih'in "Drone" ile tehdit edildiği iddiası - Son Dakika
03:20 Terkos Gölü'nde kayığın alabora olması sonucu 2 kişi kayboldu - Son Dakika
03:11 DHA YURT BÜLTENİ - 27 - Son Dakika
23:38 Marmara Üniversitesi'nden Şehir Üniversitesi açıklaması - Son Dakika
20:10 İnanılmaz kaza! Yolcu şoförün üzerine düşünce araç şarampole devrildi: 5 yaralı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 03:49:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Cezayir Başbakanı Bedevi, görevinden istifa etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]