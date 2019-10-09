Son Dakika Haberleri: - Cezayir Başbakanı Bedevi ile Görüştü
Son Dakika Güncel - Cezayir Başbakanı Bedevi ile Görüştü

- Cezayir Başbakanı Bedevi ile Görüştü

43 dakika önce

- Çavuşoğlu, Cezayir Başbakanı Bedevi ile görüştüCEZAYİR - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir Başbakanı Nureddin Bedevi ile görüştü.

- Çavuşoğlu, Cezayir Başbakanı Bedevi ile görüştü

CEZAYİR - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir Başbakanı Nureddin Bedevi ile görüştü.

Beraberindeki heyetle birlikte Cezayir'i ziyaret eden Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cezayir Başbakanı Bedevi'yle görüştü . Çavuşoğlu, ziyareti kapsamında gerçekleştirdiği görüşmelerde ikili işbirliği, bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunuyor.

- Cezayir Başbakanı Bedevi ile Görüştü

Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 01:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: ABD'nin Suriye'deki eylemleri tutarsız, bu Washington'daki anlaşmazlığı yansıtıyor
"ABD'nin Suriye'deki politikası tüm bölgeyi yakabilir" Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu anlattı! Erdoğan, Trump'a resti çekmiş HDP'li Ahmet Türk'ün torunu Heja Türk'ten skandal paylaşım

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2019 14:31:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: - Cezayir Başbakanı Bedevi ile Görüştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]