- Cezayir Başbakanı Bedevi ile Görüştü
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- Çavuşoğlu, Cezayir Başbakanı Bedevi ile görüştüCEZAYİR - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir Başbakanı Nureddin Bedevi ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 01:48 Kaynak: İHA
- Çavuşoğlu, Cezayir Başbakanı Bedevi ile görüştü
CEZAYİR - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir Başbakanı Nureddin Bedevi ile görüştü.
Beraberindeki heyetle birlikte Cezayir'i ziyaret eden Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cezayir Başbakanı Bedevi'yle görüştü . Çavuşoğlu, ziyareti kapsamında gerçekleştirdiği görüşmelerde ikili işbirliği, bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunuyor.
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