Cezayir Başbakanı Cerrad:

Cezayir Başbakanı Abdulaziz Cerrad, yeni hükümetin programını parlamentonun alt kanadına sunduğunu belirterek, halkın geçmişte yapılan vahim uygulamaların tekrarlanmasını kabul etmeyeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilen Cerrad, güven oylamasından önce parlamentonun alt kanadı Ulusal Halk Meclisi'ne yeni hükümetin programını sundu.

Cerrad, parlamentoda yaptığı konuşmada, ülkenin geçen yıllarda; devletin vahim yönetimine, vatanın mirasını yağmalayan otoriter uygulamalara, iktisadi kurumların sistemli şekilde yıkılmasına, yeteneklerin ötekileştirilmesine, devletin temelinin sarsılmasına tanıklık ettiğini vurguladı.

Bu tür uygulamaların, halkı 22 Şubat 2019'da devleti yıkma girişimlerini protesto için sokaklara çıkmaya sevk ettiğini hatırlatan Cerrad, "Halk, geçmişteki vahim uygulamaların tekrarlanmasını kabul etmeyecek. Halk, bizden eski kurumsal sistemde kapsamlı bir değişiklik yapmamızı istiyor." dedi.

Cerrad, kurmakla görevlendirilmekten onur duyduğu hükümetin, yeni Cezayir için yeni bir sözleşme niteliğinde olacağını aktardı.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, 28 Aralık 2019'da akademisyen Abdulaziz Cerrad'ı hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

Cerrad'ın sunduğu hükümet programının Ulusal Halk Meclisi'nde tartışılmasının ardından 13 Şubat Perşembe günü oylamaya sunulması bekleniyor. Programın, parlamentonun üst kanadı Millet Meclisi'nde de gelecek hafta onaylanması durumunda uygulamaya başlaması öngörülüyor.

Cezayir'de 20 yıllık yönetimi sonlandıran gösteriler

Cezayir, 20 yıldır ülkeyi yöneten Abdulaziz Buteflika'nın kötü giden sağlığına rağmen cumhurbaşkanlığına 5'inci kez aday olmasıyla birlikte Şubat 2019'da kitlesel protestolara sahne olmuştu. Ordunun "uyarısıyla" Buteflika Nisan 2019'da istifa etmek zorunda kalsa da gösteriler durmadı.

Ülkede bir yandan seçim için sandıklar kurulurken bir yandan da binlerce kişi "seçim dayatmasına hayır" sloganıyla sokaklarda protestolarını sürdürdü.

Seçimdeki adayların tamamının Buteflika rejimi döneminde siyaset sahnesinde yer alması protestocular tarafından sıkça eleştirildi.

Cezayir'de muhalefetin ve göstericilerin "yönetimde köklü değişiklikler yapılmadan sandığın kurulmaması" yönündeki taleplerine rağmen 12 Aralık 2019'da gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, oyların yüzde 58'ini alan Abdulmecid Tebbun, ülkenin yeni Cumhurbaşkanı oldu.