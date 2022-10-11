Cezayir Başbakanı: "Cezayir-Avrupa Birliği enerji ortaklığı umut verici" - Son Dakika
Üye Girişi

Cezayir Başbakanı: "Cezayir-Avrupa Birliği enerji ortaklığı umut verici"

11.10.2022 19:08
Cezayir Başbakanı: "Cezayir-Avrupa Birliği enerji ortaklığı umut verici"

Cezayir Başbakanı Eymen bin Abdurrahman, ülkesi ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki enerji ortaklığı için "kapsamlı bir yaklaşım" ışığında "umut verici" perspektifler çizmek gerektiğini söyledi.

Cezayir Başbakanı Eymen bin Abdurrahman, ülkesi ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki enerji ortaklığı için "kapsamlı bir yaklaşım" ışığında "umut verici" perspektifler çizmek gerektiğini söyledi.

Cezayir haber ajansı APS'ye göre, başkent Cezayir'de düzenlenen 2. Cezayir-Avrupa Birliği Enerji Forumu'na Başbakan Bin Abdurrahman, Enerji Bakanı Muhammed Arkab ve AB Enerji Komisyonu Komiseri Kadri Simson'un yanı sıra çok sayıda AB ülke temsilcileri ile Cezayirli yetkililer katıldı.

Başbakan Bin Abdurrahman, burada yaptığı konuşmada, "Cezayir-Avrupa Birliği enerji ortaklığı umut verici. Bu bağlamda ortak çıkarları garanti altına almak için, Cezayirli ve Avrupalı ??şirketler arasında doğal gaz, yenilenebilir enerji, çevre ve sürdürülebilir kalkınma alanındaki yatırım fırsatlarını teşvik etmek ve kolaylaştırmak için ortaklığa umut verici ufuklar belirlemek gerekir." dedi.

Cezayir'in petrol ve doğal gaz rezervleri açısından henüz nispeten keşfedilmemiş "büyük potansiyelini" hatırlatan Bin Abdurrahman, Avrupalı ??ortaklara Cezayir'deki enerji projelerinin finansmanına katılmaları çağrısı yaptı.

Bin Abdurrahman, Cezayir'in gaz ihracatı "iyi seviyelere ulaşmış" olsa da doğal kaynaklarının geliştirilmesi hidrokarbon alanında yeni keşifler yapılması için yeni havzalarda yatırımlar yapılması gerektiğini vurguladı.

Öte yandan AB Enerji Komisyonu Komiseri Simson, AB'nin Cezayir ile enerji ortaklığını güçlendirmeye hazır olduğunu belirtti.

Cezayir'in AB'nin önemli ve güvenilir bir enerji tedarikçisi olmaya devam ettiğini vurgulayan Simson, "Cezayir ile AB ve üye ülkeleri arasında enerji sektöründeki bağlar tarihi, güçlü ve derindir. Bunu daha da güçlendirmek, Cezayir ve Avrupa halklarına fayda sağlayacak bir enerji ortaklığını daha da geliştirmek istiyoruz." dedi.

AB ile Cezayir'in, Avrupa'ya ihracat için potansiyel olarak mevcut olan Cezayir gazının hacmindeki artıştan birlikte yararlanacağına inandığını söyleyen Simson, "Bu artış, Cezayir'de yeni gaz sahalarının işletilmesi yoluyla Avrupa şirketleri ile iş birliği içinde sağlanabilir." ifadelerini kullandı.

Cezayir ile AB arasındaki enerji diyaloğunun dördüncü üst düzey yıllık toplantısı da dün Enerji ve Maden Bakanı Arkab ile AB Enerji Komisyonu Komiseri Simson başkanlığında yapılmıştı.

YORUMLAR
500
Cezayir-Avrupa Birliği Enerji Diyalogu çalışma toplantısı yapıldı Cezayir-Avrupa Birliği Enerji Diyalogu çalışma toplantısı yapıldı Cezayir-Avrupa Birliği Enerji Diyalogu çalışma toplantısı yapıldı Cezayir-Avrupa Birliği Enerji Diyalogu çalışma toplantısı yapıldı
Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Cezayir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cezayir Başbakanı: 'Cezayir-Avrupa Birliği enerji ortaklığı umut verici' - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:02 Osmaniye'de deprem! 5,1 şiddetinde sarsıntı meydana geldi
17:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı esnaf kredisinin ayrıntıları ortaya çıktı! İşte aylık taksit ve toplam ödeme tutarı
17:22 Polonya, Bayraktar TB2 için tarih verdi: Ekimde ordu insansız hava araçları ile donatılacak
17:07 Ankara'da meydana gelen kardeş cinayetinin nedeni belirlendi: Babalarının emekli maaşı için birbirlerine girmişler
16:41 Arka Sokaklar hayranlarını heyecanlandıran video! Efsane dizi geri dönüyor
16:27 Gaziantep'te telefonla konuşurken motosikletin çarptığı adam, yaşadığı kazaya rağmen telefonla konuşmaya devam etti
16:17 "Yaşayan Nostradamus" olarak ünlenen Brezilyalı Salome'dan bomba iddia: ABD, 2024 veya 2026 yıllarında yaşayacağı saldırılarla sarsılacak
16:10 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Amerikalılar uzun süredir fiilen bu savaşın içinde, savaş Anglo Saksonlar tarafından kontrol ediliyor
16:09 Müzisyen Şener Esen cinayetinin tutuklu sanığı için akıl sağlığı raporu talep edildi
16:09 CHP'li Özel'den, Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti saflarına geçmesine sert tepki: Kendisini haksız yere dama sokan partinin siyasetçileriyle başarılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2022 19:54:37. #1.12#
SON DAKİKA: Cezayir Başbakanı: "Cezayir-Avrupa Birliği enerji ortaklığı umut verici" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement