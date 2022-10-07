Cezayir Başbakanı devletin sübvanse ettiği gıda ürünlerine ulaşamayan halktan özür diledi - Son Dakika
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Cezayir Başbakanı devletin sübvanse ettiği gıda ürünlerine ulaşamayan halktan özür diledi

07.10.2022 15:54
Cezayir Başbakanı devletin sübvanse ettiği gıda ürünlerine ulaşamayan halktan özür diledi

Cezayir Başbakanı Eymen Bin Abdurrahman, piyasada devletin sübvanse ettiği gıda ürünlerine ulaşılamamasından stokçuları sorumlu tutarak mağdur olan halktan özür diledi.

Cezayir Başbakanı Eymen Bin Abdurrahman, piyasada devletin sübvanse ettiği gıda ürünlerine ulaşılamamasından stokçuları sorumlu tutarak mağdur olan halktan özür diledi.

Bin Abdurrahman, hükümetin yıllık çalışmalarının sonuçlarını sunmak üzere Cezayir Meclisinde düzenlenen oturumda milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Cezayir Başbakanı, devlet tarafından sübvanse edilen çeşitli tüketim ürünlerinin piyasada bulunmamasıyla ilgili sorulara cevabında stokçuları suçladı.

Piyasaya yeterince ürün sunduklarını söyleyen Bin Abdurrahman, "Yaygın olarak tüketilen bazı ürünleri elde etmekte zorlanan her aile reisinden ve ev hanımından özür dilerim. Onlara söz veriyorum ki, devlet, Cezayirlilerin günlük ekmeğiyle oynamak isteyen herkese demir yumruğunu indirecektir." dedi.

Bin Abdurrahman, bu ürünlerin karışıklık ortamı yaratmak ve devleti daha önceki "acımasız" ithalatçılara kapıyı sonuna kadar açmaya zorlamak için piyasadan çıkarıldığını savundu.

Cezayir'deki tüketici dernekleri, son haftalarda piyasada sofralık yağ, süt ve irmik gibi yaygın olarak tüketilen ürünlerde ciddi bir kıtlık olduğundan yakınıyor.

Cezayir düşük gelirli kesimleri destekleme politikası kapsamında bütçede her yıl ortalama 15 milyar dolarlık kaynak ayırıyor.

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Kaynak: AA

Cezayir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cezayir Başbakanı devletin sübvanse ettiği gıda ürünlerine ulaşamayan halktan özür diledi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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