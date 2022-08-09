Cezayir Başbakanı ve Kuveyt Spor Bakanı, Konya'da - Son Dakika
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Cezayir Başbakanı ve Kuveyt Spor Bakanı, Konya'da

09.08.2022 16:16
Cezayir Başbakanı ve Kuveyt Spor Bakanı, Konya'da

CEZAYİR Başbakanı Eymen Bin Abdurrahman ve Kuveyt Spor Bakanı Abdulrahman Al Mutairi, '5'inci İslami Dayanışma Oyunları'nın açılış töreni için Konya'ya geldi.

CEZAYİR Başbakanı Eymen Bin Abdurrahman ve Kuveyt Spor Bakanı Abdulrahman Al Mutairi, '5'inci İslami Dayanışma Oyunları'nın açılış töreni için Konya'ya geldi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen '5'inci İslami Dayanışma Oyunları'nın açılış töreni, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak. Törene katılacak olan Cezayir Başbakanı Eymen Bin Abdurrahman ve Kuveyt Spor Bakanı Abdulrahman Al Mutairi de ayrı ayrı kente geldi. Eymen Bin Abdurrahman ve Abdulrahman Al Mutairi'yi, havalimanında Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve protokol üyeleri karşıladı.


YORUMLAR
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Konya'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Konya'da Bakan Kasapoğlu: 'Konya'da dünyanın en modern altyapılarına meydan okuyabilecek bir rekabet gücü var' Bakan Kasapoğlu: 'Konya'da dünyanın en modern altyapılarına meydan okuyabilecek bir rekabet gücü var'
Kaynak: DHA

Mehmet Kasapoğlu, Cezayir, Kuveyt, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cezayir Başbakanı ve Kuveyt Spor Bakanı, Konya'da - Son Dakika

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