Son Dakika Haberleri: Cezayir Başbakanından Ülkedeki Gösterilere İlk Yorum

Cezayir Başbakanından Ülkedeki Gösterilere İlk Yorum

1 saat önce

Cezayir Başbakanı Ahmed Uyahya, herkesin cumhurbaşkanı adaylarına yönelik eleştiri hakkının bulunduğunu ancak bu konuda son kararı seçim sandıklarının vereceğini söyledi.

Cezayir Başbakanından Ülkedeki Gösterilere İlk Yorum, System.String[]
Cezayir Başbakanı Ahmed Uyahya, herkesin cumhurbaşkanı adaylarına yönelik eleştiri hakkının bulunduğunu ancak bu konuda son kararı seçim sandıklarının vereceğini söyledi.

Uyahya, mecliste yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 5. dönem cumhurbaşkanlığı adaylığına tepki için düzenlenen gösterilerle ilgili ilk kez yorum yaptı.

Seçimlerin iki aydan az bir sürede ve halkın özgürce tercihini yapabileceği bir ortamda gerçekleşeceğini ifade eden Uyahya, "Bu nedenle diyorum ki, herkesin istediği adayı savunma ve istediği adayı eleştirme hakkı bulunuyor. Ancak bu konuda son kararı, barışçıl ve uygar bir şekilde seçim sandıkları verecek." dedi.

Uyahya, değişim taleplerine ilişkin ise "Cumhurbaşkanı (Buteflika) tekrar seçilmesi durumunda herkesin katılabileceği ulusal bir sempozyum düzenleyeceğini bildirdi. Bunun Cezayir tarihinde bir benzeri henüz yok. Ulusal sabitelerin dışında burada her şey konuşulabilecek." ifadelerini kullandı.

Gösterilerin "barışçılığına" övgü

Anayasaya göre vatandaşların toplanma ve gösteri hakkı bulunduğunu belirten Uyahya, "Çok şükür gösterilerin hepsi barışçıldı. Ancak bununla birlikte herkesi uyanık olmaya davet ediyorum. Gösteri çağrıları belirsiz kaynaklardan geliyor. Şu ana kadar yapılan çağrılar, barışçıl gösteriler içindi. Ancak yarın başka bir boyutu olan eylemler için de çağrı yapılabilir. Dikkatli olmak gerek." diye konuştu.

Uyahya sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Hepimiz aynı halkın bireyleriyiz. Bazen aynı bazen farklı düşünebiliriz. Cezayir geçmişte çok sıkıntı çekti. Bugün ise istikrar ve barış içinde yaşamak ülkemizin hakkıdır. Halkımız kendi çabasıyla elde ettiği bu kazanımları kaybetmemeli."

Ülkede uzun yıllar süren iç savaşın ardından 1999'da yönetime gelen ve 4 dönemdir görev yapan 81 yaşındaki Abdulaziz Buteflika'nın sağlık sorunlarına rağmen 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir kez daha aday olması bir süredir ülkede gösterilere neden oluyor.

Cezayir'de, 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylık başvuruları 19 Ocak'ta başlamıştı. Adaylık başvuru süresi 3 Mart itibarıyla sona erecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 08:24 Kaynak: AA

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