Son Dakika Haberleri: Cezayir Başbakanının istifa edeceği iddiası
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Cezayir Başbakanının istifa edeceği iddiası

1 saat önce

Cezayir Başbakanı Nureddin Bedevi'nin istifa edeceği iddia edildiCezayir Başbakanı Nureddin Bedevi'nin, bu yıl yapılacak seçimleri kolaylaştırmak ve ülkede devam eden protestoların sona ermesi için görevinden ayrılacağı iddia edildi.

Cezayir Başbakanının istifa edeceği iddiası, System.String[]

Cezayir Başbakanı Nureddin Bedevi'nin istifa edeceği iddia edildi


Cezayir Başbakanı Nureddin Bedevi'nin, bu yıl yapılacak seçimleri kolaylaştırmak ve ülkede devam eden protestoların sona ermesi için görevinden ayrılacağı iddia edildi. Bedevi'nin görevden ayrılmasının, Cumhurbaşkanı Abdülaziz Buteflika'yı Nisan ayında istifaya zorlayan ve güç yapısında köklü bir değişikliğe kadar yeni seçimler yapmayı reddeden protestocuların kilit talebi olduğu biliniyor


Cezayir Ordusu, seçimleri aylar önce başlayan protesto krizini sona erdirmenin tek yolu olarak görüyor. Cezayir geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salah, Pazar günü ülkedeki protestocularla ara buluculuk ve diyaloğa dair yapılan toplantıların özetini kapsayan bir rapor aldı. - CEZAYİR

Cumhurbaşkanı, Cezayir, Politika

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 04:06 Kaynak: İHA
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