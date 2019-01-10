Son Dakika Haberleri: Cezayir Başkonsolosluğu Önünde Şüpheli Çanta Alarmı

Cezayir Başkonsolosluğu Önünde Şüpheli Çanta Alarmı

1 saat önce

Şişli'de bulunan Cezayir İstanbul Başkonsolosluğu önünde bulunan park içerisine bırakılan çanta polisi alarma geçirdi.

Cezayir Başkonsolosluğu Önünde Şüpheli Çanta Alarmı, System.String[]
Şişli'de bulunan Cezayir İstanbul Başkonsolosluğu önünde bulunan park içerisine bırakılan çanta polisi alarma geçirdi. Fünye ile patlatılan çanta içerisinden kadın eşyaları çıktı.

Şişli, Esentepe Mahallesi'nde bulunan Cezayir İstanbul Başkonsolosluğu önünde yer alan park içerisinde sahipsiz bir çanta olduğunu gören çalışanlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler çevre güvenliğini alarak çantayı incelemek için Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerini beklemeye başladı. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheli çantaya fünye yerleştirdi. Kontrollü bir şekilde patlatılan çanta içerisinden bir kadına ait eşyalar çıktı.

Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasının ardından kapatılan yollar trafiğe açıldı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 10:58 Kaynak: İHA

Şişli, İstanbul, Cezayir, 3. Sayfa
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