Cezayir Bildirisi'ni imzalayan Filistinli gruplar, seçimlerin bir yıl içinde yapılmasını kararlaştırdı - Son Dakika
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Cezayir Bildirisi'ni imzalayan Filistinli gruplar, seçimlerin bir yıl içinde yapılmasını kararlaştırdı

13.10.2022 18:18
Cezayir Bildirisi'ni imzalayan Filistinli gruplar, seçimlerin bir yıl içinde yapılmasını kararlaştırdı

Filistinli grupların, Cezayir'de imzaladığı ulusal uzlaşı anlaşmasının metninde, Gazze ve Kudüs dahil Batı Şeria'da devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin en geç bir yıl içinde yapılması maddesi öne çıktı.

Filistinli grupların, Cezayir'de imzaladığı ulusal uzlaşı anlaşmasının metninde, Gazze ve Kudüs dahil Batı Şeria'da devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin en geç bir yıl içinde yapılması maddesi öne çıktı.

Filistin'deki siyasi bölünmenin sona erdirilmesi için 11-12 Ekim'de Cezayir'de düzenlenen Filistin diyalog görüşmelerinin ardından bugün imzalanan Cezayir Bildirisi'nde, işgale karşı direnişin temeli olarak ulusal birliğin önemi vurgulandı.

Bildirinin maddeleri arasında, Filistin ulusal güçleri arasında, seçimler kanalıyla siyasi ortaklık ilkesinin temellendirilmesi, ulusal uzlaşının gerçekleşmesi için fiili adımlar atılması, Filistin halkının meşru ve tek temsilcisi olması hasebiyle Filistin Kurtuluş Örgütünün (FKÖ) rolünün ve ona bağlı kurumların etkinleştirilmesi yer aldı.

Bildiride ayrıca, Gazze ve Kudüs dahil Batı Şeria'da devlet başkanlığı ve parlamento seçimleri ile Filistin Ulusal Konseyi seçimlerinin bildirinin imzalandığı tarihten itibaren en geç bir yıl içinde yapılması, ulusal kurumların birleştirilmesi, yeniden yapılanma projelerini uygulamak için gerekli kaynakların kullanıma açılması kararlaştırıldı.

Diyalog görüşmelerine katılan Filistinli gruplar, halkın direnişinin geliştirilmesi ve genişletilmesine desteklerini vurgularken, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'a da söz konusu görüşmelere öncülük ettiği için teşekkür etti.

Filistin Kurtuluş Örgütü Yürütme Komitesi Üyesi Vasıl Ebu Yusuf, daha önce AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistinli grupların, Cezayir'in arabuluculuğunda uzlaşı anlaşmasına imza attığını söylemiş, anlaşmayı duyurmak için yerel saatle 17.00'de (TSİ 19.00) basın toplantısı düzenleneceğini aktarmıştı.

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Filistinli gruplar, üzerinde uzlaştıkları 'Cezayir Bildirisi'ni imzaladı Filistinli gruplar, üzerinde uzlaştıkları 'Cezayir Bildirisi'ni imzaladı Filistinli gruplar 'Cezayir Ulusal Mutabakat Belgesi' üzerinde anlaştı Filistinli gruplar 'Cezayir Ulusal Mutabakat Belgesi' üzerinde anlaştı
Kaynak: AA

Batı Şeria, Cezayir, Kudüs, Gazze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cezayir Bildirisi'ni imzalayan Filistinli gruplar, seçimlerin bir yıl içinde yapılmasını kararlaştırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cezayir Bildirisi'ni imzalayan Filistinli gruplar, seçimlerin bir yıl içinde yapılmasını kararlaştırdı - Son Dakika
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