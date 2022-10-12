Haberde, bu adımın, Cezayir'in bölgedeki önemli bir ülke olarak rolünün ve dünyada insan hakları ilke ve değerlerine olan bağlılığının sonucu geldiğine vurgu yapıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Cezayir, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi üyeliğine seçildi - Son Dakika

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