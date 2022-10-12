Cezayir, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi üyeliğine seçildi - Son Dakika
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Cezayir, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi üyeliğine seçildi

12.10.2022 04:52
Cezayir, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi üyeliğine seçildi

Cezayir'in, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi üyeliğine seçildiği bildirildi.

Cezayir'in, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi üyeliğine seçildiği bildirildi.

Cezayir devlet radyosunun haberine göre, ABD'nin New York kentinde yapılan 2023-2025 BM İnsan Hakları Konseyi seçimlerini Cezayir, 178 BM üyesi devletin desteğini alarak kazandı.

Haberde, bu adımın, Cezayir'in bölgedeki önemli bir ülke olarak rolünün ve dünyada insan hakları ilke ve değerlerine olan bağlılığının sonucu geldiğine vurgu yapıldı.

BM İnsan Hakları Konseyinin 47 üyesi bulunuyor ve üyeler 3 yıl görev yapıyor.

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Kaynak: AA

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