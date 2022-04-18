Cezayir, BMGK'yı İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını durdurması için göreve çağırdı - Son Dakika

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, İsrail'in Filistinlilere yönelik devam ettirdiği "endişe verici" saldırıların durdurulması için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) önlem almaya davet etti.

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Filistin'de yaşanan son gelişmeler üzerine BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e bir mektup gönderdi.

Mektupta, BMGK, İsrail'in bölgede "gerilimi alevlendiren şiddet olaylarını" sonlandırması için derhal harekete geçmeye çağırdı.

Bölgede durumun kötüleşmesi nedeniyle uluslararası toplum ve BMGK'nın tam sorumluluk alması gerektiğine işaret edilen mektupta, "Filistinli siviller ve onların haklarının korunması için acil olarak hareket edilmesi" çağrısı yapıldı.

İsrail'in kabul edilemez saldırılarını her yıl mübarek ramazan ayında tekrarladığına vurgu yapılan mektupta, bunun, Filistinli sivil direnişçilere uygulanan baskının açık bir örneği olduğu kaydedildi.

Öte yandan mektupta, İsrail'in gerçekleştirdiği şiddet olaylarının, Filistin sorununa adil ve nihai bir çözümün bulunması yollarını da engellediği belirtildi.

Fanatik Yahudiler, 15 Nisan Cuma günü başlayan ve bir hafta sürecek Hamursuz Bayramı dolayısıyla İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarını artırıyor.

Yahudi yerleşimci gruplara, Mescid-i Aksa'ya baskınlarında İsrail polisi de eşlik ediyor.

Mescid-i Aksa'da baskınlara tekbirlerle tepki göstermeye çalışan Filistinliler ise İsrail güçlerinin müdahalesine maruz kalıyor.