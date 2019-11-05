Son Dakika Haberleri: Cezayir: Buteflika döneminden 12. bakan yolsuzluktan gözaltında
Son Dakika Dünya Cezayir: Buteflika döneminden 12. bakan yolsuzluktan gözaltında

Cezayir: Buteflika döneminden 12. bakan yolsuzluktan gözaltında

6 saat önce

Cezayir'de Yüksek Mahkeme, yolsuzlukla suçlanan eski Kültür Bakanı Halide Tumi'nin gözaltına alınmasını kararlaştırdı.

Cezayir: Buteflika döneminden 12. bakan yolsuzluktan gözaltında, System.String[]

Cezayir'de Yüksek Mahkeme, yolsuzlukla suçlanan eski Kültür Bakanı Halide Tumi'nin gözaltına alınmasını kararlaştırdı.


Bu kararla birlikte, eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika döneminde bakanlık yapıp daha sonra gözaltına alınan bakanların sayısı 12'ye çıktı.

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Cumhurbaşkanı, Cezayir, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 08:28 
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