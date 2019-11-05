Cezayir: Buteflika döneminden 12. bakan yolsuzluktan gözaltında
6 saat önce
Cezayir'de Yüksek Mahkeme, yolsuzlukla suçlanan eski Kültür Bakanı Halide Tumi'nin gözaltına alınmasını kararlaştırdı.
Cezayir'de Yüksek Mahkeme, yolsuzlukla suçlanan eski Kültür Bakanı Halide Tumi'nin gözaltına alınmasını kararlaştırdı.
Bu kararla birlikte, eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika döneminde bakanlık yapıp daha sonra gözaltına alınan bakanların sayısı 12'ye çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 08:28
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