Cezayir Çin'deki vatandaşlarını tahliye etti - Son Dakika
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Cezayir Çin'deki vatandaşlarını tahliye etti

6 saat önce

Cezayir, yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınının merkezi olan Çin'in Vuhan kentinden 36'sı kendi vatandaşı 46 kişiyi tahliye etti.

Cezayir Çin'deki vatandaşlarını tahliye etti, System.String[]

Cezayir, yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınının merkezi olan Çin'in Vuhan kentinden 36'sı kendi vatandaşı 46 kişiyi tahliye etti.

Tahliye için karantina altındaki Vuhan'a gönderilen uçak, başkent Cezayir'deki Uluslararası Huvari Bumedyen Havalimanı'na iniş yaptı.

Alınan son bilgilere göre, uçakta çoğu öğrenci 36 Cezayirlinin yanı sıra Tunus, Libya ve Moritanya vatandaşı 10 kişi bulunuyor.

Söz konusu üç ülkenin vatandaşlarına ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.

Havalimanı pistinde ayrıca, söz konusu uçakla Cezayir'e getirilen Tunus vatandaşlarını almak için Tunus Hava Kuvvetleri'ne ait bir askeri uçağın hazır bekletildiği görüldü.

Tahliye edilen kişilerin, başkent Cezayir'in batısındaki bir otelde 14 gün karantina altında tutulacağı kaydedildi.

Cezayir ile BAE'den Çin'e uçuşları durdurma kararı

Öte yandan, Cezayir Hava Yolları şirketi ile Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) Sivil Havacılık Genel Kurulu, Çin'e yönelik uçuşlarını durdurma kararı aldı.

Cezayir Hava Yolları'ndan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs nedeniyle başkent Pekin'e yönelik tüm uçuşların askıya alındığı duyuruldu.

BAE Sivil Havacılık Genel Kurulu'ndan yapılan yazılı açıklamada da Çin'e yönelik seferlerin durdurulması kararı alındığı belirtildi. Kararın, 5 Şubat'ta uygulamaya konulacağı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca söz konusu karardan sadece Pekin'den BAE'ye yönelik uçuşların muaf tutulduğu ve bu kentten gelecek tüm yolcuların havalimanında sağlık taramasından geçirileceği kaydedildi.

Dünya Sağlık Örgütü "uluslararası acil durum" ilan etmişti

Çin'de, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle can kaybı 361'e, virüs bulaşan kişi sayısı 17 bin 205'e yükselmiş, virüsün tespit edildiği kişi sayısı dünya genelinde ise 17 bin 300'ü aşmıştı.

Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Salgın nedeniyle çok sayıda hava yolu şirketi Çin'e uçuşlarını askıya almış, Dünya Sağlık Örgütü de "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan etmişti.

Çin Halk Cumhuriyeti, Cezayir, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 07:04 Kaynak: AA
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