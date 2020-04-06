Cezayir Çin'den sipariş ettiği tıbbi maskelerin ilk bölümünü teslim aldı - Son Dakika

Cezayir, Çin'den yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı koruyucu önlem sağlayan tıbbi maske siparişinin ilk partisini teslim aldı.

Çin'in Şanghay şehrinden gelen ve maskeleri taşıyan iki askeri uçağı, Cezayir Başbakanı Abdulaziz Cerrad ile Sağlık Bakanı Rahman Buzid, başkent Cezayir'deki Uluslararası Huvari Bumedyen Havalimanı'nda karşıladı.

Cezayir resmi televizyonuna göre, Cezayir, Çin'den 8,5 milyon 3 katmanlı maske ile 100 bin FFP2 tipi maske siparişinde bulundu.

Cezayir Sağlık Bakanlığına bağlı Koronavirüs Gözlem ve Takip Komitesi Sözcüsü Cemal Fevrar, ülkede son 24 saatte virüs nedeniyle 22 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 69 yeni vaka tespit edildiğini belirtmişti.

Buna göre, ülkede virüs kaynaklı can kayıplarının 152'ye yükseldiğini, vaka sayısının ise 1320'ye çıktığını ifade eden Fevrar, virüsün ülkenin 48 kentinden 43'ünde görüldüğünü söylemişti.