Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika, Cumhurbaşkanlığı Seçimlerini Ertelediğini ve 5. Dönem...
1 saat önce
Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika, cumhurbaşkanlığı seçimlerini ertelediğini ve 5. dönem adaylığını geri çektiğini açıkladı.
Cezayir Cumhurbaşkanı
Abdulaziz Buteflika, cumhurbaşkanlığı seçimlerini ertelediğini ve 5. dönem adaylığını geri çektiğini açıkladı
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 08:48 Kaynak: AA
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