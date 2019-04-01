Son Dakika Haberleri: Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika Görev Süresinin Dolacağı 28 Nisan'dan Önce İstifa...

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika Görev Süresinin Dolacağı 28 Nisan'dan Önce İstifa...

1 saat önce

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika görev süresinin dolacağı 28 Nisan'dan önce istifa edeceğini açıkladı.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika Görev Süresinin Dolacağı 28 Nisan'dan Önce İstifa..., System.String[]
Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika görev süresinin dolacağı 28 Nisan'dan önce istifa edeceğini açıkladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 07:26 Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı, Cezayir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü İsimler Sabahın İlk Saatlerine Kadar Seçim Sonuçlarını Bekledi Yiğit Bulut'tan Seçim Sonuçlarıyla İlgili Dikkat Çeken Çıkış: Dev Adımlar Atılacak Uğur Dündar Depremi! "Haksızlığa Karşı Çıkıyorum" Deyip İstifa Etti Erdoğan'ın Tespihini Hediye Ettiği Minik Muhammed'in Babası Hayatını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.4.2019 20:59:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika Görev Süresinin Dolacağı 28 Nisan'dan Önce İstifa...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]