Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika Görev Süresinin Dolacağı 28 Nisan'dan Önce İstifa...
1 saat önce
Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika görev süresinin dolacağı 28 Nisan'dan önce istifa edeceğini açıkladı.
Cezayir Cumhurbaşkanı
Abdulaziz Buteflika görev süresinin dolacağı 28 Nisan'dan önce istifa edeceğini açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 07:26 Kaynak: AA
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